Mansilla se rinde al sabor de su tomate

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:33 Compartir

El acto inaugural, celebrado en la mañana del domingo, estuvo presidido por la corporación municipal, que realizó un recorrido por los distintos puestos instalados en la feria. Productores locales, hortelanos de la ribera del Esla y comerciantes mostraron orgullosos sus mejores cosechas de tomate, auténtico emblema de la huerta de Mansilla, junto a una variada oferta de productos de calidad que van desde quesos y embutidos tradicionales hasta repostería y artesanía.

Este año la producción no llegará a los 300.000 kilos, pero el tomate de Mansilla siempre mantiene la calidad y el sabor de siempre, para que todos puedan degustarlo. Y como todos los años en estas fecha esperando que algún día I.G.P Tomate de Mansilla sea otorgada, para mayor renombre de un producto tan excepcional.

Uno de los momentos más esperados fue el concurso Tomate de Oro, que reconoce al mejor ejemplar del año en sabor, textura y apariencia. El primer premio recayó en Francisco García, mientras que la plata fue para Hortalizas Miguel Ángel. Productores y vecinos de Mansilla de las Mulas.

Ampliar Gran afluencia de público en busca del mejor tomate de Mansilla Leonoticias

La respuesta del público no se hizo esperar: cientos de vecinos y visitantes llenaron las calles, confirmando el enorme atractivo de esta feria que une tradición, sabor y turismo. Familias enteras, turistas curiosos y amantes de la buena mesa disfrutaron de un ambiente festivo y cercano, donde el tomate fue el gran protagonista pero sin olvidar el valor añadido de la hospitalidad mansillesa.

Además de la exposición y venta, la feria contó con actividades paralelas que animaron la jornada: degustaciones, talleres para todas las edades y actuaciones que aportaron un aire festivo y cultural a la cita. Todo ello con un objetivo común: reivindicar la importancia del producto local y apoyar a los pequeños productores que mantienen viva la tradición agrícola de la zona.

Ampliar Puestos Feria del Tomate en Mansilla de Las Mulas Leonoticias

La Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas no es solo una muestra gastronómica; es también una jornada de encuentro y convivencia, en la que la villa reafirma su identidad y se proyecta como un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de la autenticidad y los sabores de la tierra.

Un año más, Mansilla y sus gentes demostraron que esta feria es mucho más que una cita con la huerta: es una experiencia para los sentidos y una invitación abierta a disfrutar del tomate y de Mansilla.