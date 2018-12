Valls rechaza pactar con Vox en Andalucía porque «no puede haber ningún compromiso» con la extrema derecha» Manuel Valls, en un acto en el barrio del Raval barcelones este martes. / EFE El candidato a la alcadía de Barcelona llama a unirse frente a los «populistas, nacionalistas y separatistas» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 5 diciembre 2018, 12:07

El ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos, Manuel Valls, ha rechazado este miércoles de plano cualquier pacto postelectoral de la formación naranja con Vox en Andalucía, tras su irrupción con doce escaños en las elecciones del domingo, y ha insistido en su apuesta por un acuerdo entre los partidos constitucionalistas.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Valls ha pedido no especular sobre un pacto de Ciudadanos, que respalda su plataforma cívica en Barcelona, con Vox y ha considerado que, dado el ideario liberal y progresista de la formación de Albert Rivera, no cabe un acuerdo con la ultraderecha.

«¿Han pactado Ciudadanos y Vox? No, no especulemos sobre una cosa que hoy no ha pasado. Estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos, no puede haber ningún pacto con Vox», ha recalcado.

«No puede haber ningún compromiso con la extrema derecha», ha subrayado Valls, aunque ha recordado su condición de candidato independiente y que no forma parte de la Ejecutiva del partido naranja.

El expremier francés considera que lo más «sensato» es que sumen las fuerzas constitucionalistas, en este sentido apuesta por un acuerdo entre Ciudadanos y PP apoyado por el PSOE. En los comicios andaluces los populares obtuvieron 26 escaños, bajando siete diputados, mientras que Ciudadanos cosechó 21, duplicando sus resultados con respecto a 2015.

«Hay populistas, nacionalistas y separatistas que atacan los valores democráticos. Hay que unirse frente a los populistas», ha asegurado, poniendo el acento también en los partidos independentistas catalanes.