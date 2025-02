Torra: «Señor Iceta, llame al presidente y cuando lo tenga al teléfono, me lo pasa» El líder de la Generalitat acusa al Jefe del Ejecutivo de «dejadez de funciones» y el PSOE dice que el catalán actúa como un «iluminado» que solo piensa en sí mismo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no tira la toalla e insiste en pedir fecha y hora al presidente del Gobierno central para que se ponga al teléfono y retome el diálogo con las autoridades catalanas. Torra le ha pedido esta mañana sentido de estado al líder socialista para sentarse a hablar con el independentismo para buscar una salida a la cuestión catalana. «Insistiremos» ha dicho el presidente de la Generalitat que en la sesión de control al Gobierno en la Cámara catalana ha anunciado que ha llamado hasta en cinco ocasiones a Sánchez y en ninguna ha conseguido que se ponga al teléfono. «En momentos tan graves», ha dicho el dirigente nacionalista, «solo pido que coja el teléfono y hablemos seriamente».

El líder catalán ha recordado que el independentismo dio su voto a Sánchez sin reservas para echar a Rajoy y con la esperanza de que se iniciara un diálogo para buscar una solución política al conflicto catalán. Pero en año y medio no ha sido capaz, según ha relatado, de conocer ni una propuesta del Gobierno central para encarar el pleito catalán. A su juicio, Sánchez hace «dejadez de funciones» al negarse a hablar con él. «Empiece a pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones», le ha reclamado. Y a Miquel Iceta, líder del PSC, le ha instado a que haga un «servicio a Cataluña» y cuando tenga al presidente del Gobierno por teléfono, le «pase» la llamada. «Soy el presidente de Cataluña y quien se tiene que dirigir de tú a tú al presidente del Gobierno», ha reivindicado.

A su juicio, Sánchez menosprecia a las instituciones catalanas. Y ante el silencio del Gobierno central, ha apelado a los grupos soberanistas a construir un gran bloque a favor del derecho a la autodeterminación y la amnistía. En este punto, ha instado a los comunes a elegir: «Tras la sentencia no valen equidistancias: o con los represores o con los represaliados», ha rematado.

El presidente de la Generalitat ha vuelto a mantener una posición muy crítica con la actuación de los Mossos esta última semana en los disturbios y ha evitado la condena de las acciones violentas. A preguntas de Ciudadanos se ha negado a responder cuál es su relación con los CDR detenidos acusados de preparar explosivos. El presidente de la Generalitat ha dado la «razón» a la CUP en sus críticas a los Mossos y ha señalado que estará «especialmente atento» al resultado de las investigaciones internas que le ha encargado al consejero del Interior para «depurar» responsabilidades. «¿Creen que me han gustado ciertas imágenes y actuaciones?», ha replicado a la bancada anticapitalista, hablando de la Policía catalana. La CUP ha pedido el cese del consejero del Interior, mientras los comunes y el PSC han reclamado la dimisión del presidente de la Generalitat. Cs no lo ha hecho de forma expresa (lo hace habitualmente), pero sí ha acusado a Torra de ser un «peligro público» que «aplaude» a los violentos.

Del otro lado, el Gobierno no tiene la más mínima intención de sentarse a hablar con Quim Torra. Es más, no cree que en estos momentos haya «ni un representante con el que interlocutar» en el secesionismo, según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Después de que ayer JxCat, ERC y la CUP anunciaran su intención de debatir en el Parlament una nueva propuesta sobre el derecho a decidir como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', el también secretario de Organización del PSOE ha lanzado duras críticas contra los partidos independentistas catalanes en general y contra el jefe del gobierno autonómico en particular y ha llegado a acusar a Torra de actuar como un «iluminado».

No es la primera vez que Ábalos utiliza ese epíteto para referirse al presidente catalán. Ya lo hizo en diciembre de 2018, cuando el subalterno de Carles Puigdemont llamó a una insurrección por la «vía eslovena» (un modelo que implicó violencia y se llevó por delante varias vidas). Apenas diez días después, Pedro Sánchez se reunió con él en Pedralbes y Gobierno y Generalitat acordaran abrir un «diálogo efectivo» que, meses después, acabaría saltando por los aires durante la negociación de los Presupuestos. Ahora, en plena campaña electoral no parece que el Ejecutivo pretenda volver sobre sus pasos.

Ábalos, que ha participado en un desayuno organizado en Madrid por 'El Economista', ha insistido en que Torra «sólo piensa en sí mismo» y en «como pasar a la historia» sin perturbar su imagen de activista por la independencia. «Antepone su misión al interés general de la convivencia y el bienestar, que es lo que le preocupa a la gente normal -ha remarcado-; pienso que no cumple adecuadamente su función». Pero también ha cargado contra los partidos secesionistas en su conjunto.

A pesar de que el Ejecutivo reveló esta semana que sí existe una cierta interlocución con los sectores supuestamente más posibilistas de ERC y que tanto la vicepresidenta Carmen Calvo como la portavoz parlamentaria Adriana Lastra hablan con el vicepresiendente Pere Aragonès y con Gabriel Rufián, Ábalos ha defendido que actuaciones como la de ayer, un nuevo desafío al Tribunal Constitucional para los propios letrados de la Cámara catalana, son pruebas de un «fracaso». «No saben por dónde salir, no hay una hoya de ruta ni un representante con el que interlocutar», ha insistido.

En todo caso, el ministro también ha aducido que en lo vivido en los últimos días pueden encontrarse «connotaciones positivas» que prueban la eficacia de la respuesta dada por el Estado de derecho (lo que incluiría, subrayó, una sentencia del Supremo «que ha ajustado las penas a los hechos»). La primera, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están colaborando hoy de una manera «impensable hace dos años». La segunda, que el independentismo «se ha puesto en evidencia» ante el mundo. «Ahora tienen que decir si son violentos o no; hace dos años consiguieron que fuera se les viera como oprimidos», ha remarcado.