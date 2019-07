El PSOE aprieta al PP con una carta firmada por los diputados que se abstuvieron en la investidura de Rajoy Antonio Hernando felicita a Mariano Rajoy tras ser investido presidente del Gobierno. / EFE La misiva está firmada por 'sanchistas' como Ábalos y Lastra pero también a socialistas defenestrados por oponerse al 'no es no' como Antonio Hernando o Eduardo Madina PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 10 julio 2019, 13:56

Pedro Sánchez no desiste en su empeño de lograr la abstención del PP en la investidura y ha conseguido para ello el apoyo de todo su partido, incluso de sus menos afines. Diputados de la anterior legislatura, entre los que se encuentran la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, o el secretario de Organización, José Luis Ábalos, pero también exparlamentarios como Eduardo Madina han enviado este miércoles una carta a los miembros del grupo popular en el que piden que respondan con reciprocidad al «sacrificio» que ellos llevaron a cabo en octubre 2016 para evitar el bloqueo institucional y unas terceras elecciones.

El presidente en funciones y algunos miembros de su Consejo de Ministros, como la de Defensa, Margarita Robles, o la hoy presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no estuvieron dispuestos a dar el paso que ahora demandan y la mayoría de los que sí lo dieron con convicción (Lastra, por ejemplo, se abstuvo «por imperativo») fueron luego defenestrados una vez Sánchez recuperó la secretaría general del partido cabalgando, precisamente, sobre su «no es no». Fue el caso del portavoz parlamentario, Antonio Hernando. Pero ahora, todos se han unido en la demanda.

«Los socialistas le dimos muchas vueltas a esa salida durante aquellos meses del verano de 2016. Y por más vueltas que le dimos, la única salida practicable era nuestra abstención en la votación de investidura del señor Rajoy», dicen en la misiva. El texto, relativamente largo, describe lo que vivió hace tres años el PSOE como el «mayor desgarro» sufrido por la formación desde que se «recuperó» la democracia, una situación que les dejaba «atrapados entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción».

«No os pedimos la abstención a favor de un gobierno socialista. Os pedimos que os abstengáis para que España tenga un gobierno. No os pedimos que hagáis nada que no hayamos hecho antes nosotros. Si lo hacéis así, entre todos habremos recuperado parte de la cultura política que hizo posible la Transición y que inspiró nuestra Constitución», alegan.

El líder del PP, Pablo Casado, ya repitió ayer que no está dispuesto a abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez y justificó su posición con el argumento de que, a diferencia de lo que ocurrió en 2016, cuando su partido no tenía manera de completar la mayoría que ya había logrado con Ciudadanos, UPN , Coalición Canaria y Foro Asturias el 'sí' de 170 diputados (a seis de la absoluta) ni había Gobierno alternativo, ahora Sánchez puede lograr la investidura sin los votos del PP. Y no porque le arroje en brazos del secesionismo sino porque defiende que, si quiere, el PSOE tendrá mañana los votos de los foralistas navarros. La operación exigiría, no obstante, que el PSN renuncie a gobernar Navarra con la abstención de Bildu y deje gobernar a Navarra Suma.