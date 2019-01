Vox plantea al PP la expulsión de 52.000 sin papeles para apoyar el pacto en Andalucía Santiago Abascal, líder de Vox. / Efe La extrema derecha pide la devolución de competencias al Estado y la derogación de la ley autonómica de violencia de género en un documento que los populares tachan de «despropósito» NURIA VEGA Madrid Martes, 8 enero 2019, 19:50

El documento que Vox ha puesto sobre la mesa del PP sobre la mesa del PP para respaldar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía va mucho más lejos de lo que los populares están dispuestos a conceder. Las cúpulas de ambas formaciones se reúnen en Madrid desde la cinco de la tarde y fuentes populares descartan ya admitir el texto «inaceptable» que la extrema derecha propone para el desbloqueo político. «Varios de los puntos -dejan claro- son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar». Desde la dirección nacional, así como desde distintos territorios, se coincide en una conclusión: Vox no quiere acuerdo.

En total son 19 apartados en un papel de máximos que establece el marco en el que la extrema derecha pretende negociar. La primera reclamación de los de Santiago Abascal pasa por la devolución de las «competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público» al Estado y una reforma del estatuto autonómico que elimine el término «realidad nacional» para referirse a Andalucía. A partir de ahí, Vox retoma algunas de sus reivindicaciones. Así, exige colaborar con las fuerzas de seguridad para identificar y expulsar a las personas sin papeles. «La Junta de Andalucía -acusa- encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía».

Y, aunque los conservadores confiaban en no abordar este asunto en la cita de hoy, el partido de Abascal recupera su propuesta de derogación de la ley autonómica de violencia de género. Su medida más conocida, la de sustituir la normativa que persigue la violencia contra las mujeres por otra que «no prejuzgue el sexo del agresor», aparece en el último tramo del documento. Junto a esta iniciativa, Vox solicita suprimir la ley que promociona en la región la igualdad de género y la que garantiza la no discriminación del colectivo LGTBI en Andalucía. «Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución -reza el texto-; España no es un país homófobo que necesite leyes especiales».

Otros ámbitos

En cuanto al resto de propuestas, recogen, fundamentalmente, el espíritu que Vox imprimió a su programa. El partido plantea crear una consejería de Familia y Natalidad; la implantación de un «PIN parental» para que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas «con carga ideológica o moral contraria a su convicciones» en el ámbito educativo; la supresión de subvenciones a asociaciones islámicas; la derogación de la ley de memoria histórica; y la promoción de una norma de protección de la tauromaquia y otra para salvaguardar la cultura popular y tradiciones como el flamenco, las artesanías o la Semana Santa.

En lo económico, defienden la «reducción drástica -en un 75%- de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal» como primer paso para la eliminación de la financiación; la rebaja de un 50% de los costes de la radiotelevisión andaluza (y desaparición de tres de los cuatro canales); o suprimir las ayudas a asociaciones u ONG «ideológicas». Y en materia de impuestos, abogan por una rebaja fiscal.

Quizá lo más curioso del documento tiene que ver con la defensa y la prioridad que se le concede a la Fiesta Nacional del 12 de octubre y con que Vox quiera trasladar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero «en conmemoración de la culminación de la Reconquista».

Lo que quiere el PP

Fuentes del PP ya habían advertido hoy de que Vox no es Ciudadanos. Los populares estaban dispuestos a hablar con el partido de Abascal de «líneas generales», de propuestas para la legislatura, pero sin tanta concreción. «No abordas lo mismo con alguien con el que te vas a sentar a gobernar que con alguien de quien esperas apoyo parlamentario», señalaban.

A esta hora, los conservadores aún confían en poder encauzar la negociación. A la reunión en Madrid han acudido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, junto a los vicesecretarios Javier Maroto y Marta González. Por parte de Vox, asisten el número dos, Javier Ortega Smith, Francisco José Contreras y Rafael Bardají.