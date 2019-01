Casado reivindica la constitucionalidad de Vox mientras sitúa a Sánchez contra la Carta Magna Pablo Casado, líder del PP. / EP Acepta que su pacto de gobierno con Ciudadanos en Andalucía está blindado, pero concede al partido de Abascal legislar también sobre la «violencia doméstica» NURIA VEGA Madrid Martes, 8 enero 2019, 13:01

No sólo considera legítimo negociar con Vox. Pablo Casado ha reivindicado este martes, además, que el PP sea el único partido dispuesto a hacerlo. Pese a los conflictos internos que genera la relación con la extrema derecha, la dirección nacional de Génova se prepara para exprimir las posibles bondades de su diálogo con la formación de Santiago Abascal. «Si Ciudadanos y Vox no pueden hablar -argumenta el líder de los conservadores-, sólo el PP puede considerarse útil para establecer alianzas de alternativa a la izquierda».

Este martes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, vuelve a verse con su homólogo de Vox, Javier Ortega Smith, en Madrid para intentar desbloquear la investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Y la línea roja de la negociación siempre ha sido la Carta Magna. Pero la «radicalidad» que Casado reconoce en el discurso de Vox en la derecha, no está reñida, a su entender, con el respeto a la Constitución. «Por ahora», ha matizado.

Tanto es así, que el presidente del PP ha llegado incluso a comparar a los de Abascal con Ciudadanos. «No me gusta que Vox pida la supresión de las autonomías, tampoco me gustaba que Ciudadanos pidiera la supresión de las diputaciones y del Senado; no nos gusta que Vox se haya hecho fotos con algún partido radical europeo, tampoco nos gustaba que Ciudadanos hubiera concurrido a las elecciones europeas con Libertas; no nos gusta que Vox esté alabando algún discurso de un partido latinoamericano, tampoco nos gustaba que Albert Rivera pidiera el voto a Pablo Iglesias para investir a Pedro Sánchez», ha equiparado a ambas formaciones en una entrevista en Onda Cero.

Pero el diálogo con Vox, a diferencia de lo que ocurre con Ciudadanos, sí ha generado tensiones internas en el PP. En los últimos días, algunos sectores del partido han visto con recelo los esfuerzos de la cúpula por crear un clima propicio para el entendimiento con la extrema derecha. Casado, en cambio, cree que algunas de sus afirmaciones sobre la violencia de género, entendidas como concesiones a los de Abascal, se han malinterpretado.

El presidente de los conservadores ha admitido que el pacto de gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, también en lo relativo al compromiso contra la violencia que sufren las mujeres, está blindado. Es más, ante la insistencia de las preguntas, ha reconocido que la normativa actual en esta materia va «contra la realidad del maltrato en España». En todo caso, ha insistido en que no estaría de acuerdo con una ley que «discriminara por género» y ha dejado la puerta abierta a reforzar la protección de otras víctimas de agresiones en el hogar como «niños, ancianos o parejas del mismo sexo». Fuentes populares, críticas con que se desdibuje la dimensión del problema de la violencia de género, lamentan el enredo en el que ha caído su propio partido.

Sánchez, «radical»

A quien Casado sí ha criticado por «ir contra la Constitución» es al presidente del Gobierno. El líder del PP ha dado por sentado que el Ejecutivo negocia con Quim Torra una consulta de autodeterminación «que vuela por los aires» la Carta Magna y ha censurado que reconozca, además, como interlocutor a Arnaldo Otegi. «Pedro Sánchez es lo más radical de la izquierda que ha habido en el PSOE; prácticamente, a la altura de Zapatero», ha zanjado.