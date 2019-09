Torra rectifica y descuelga la pancarta a favor de los presos El TSJC había ordenado a los Mossos su retirada inmediata CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 27 septiembre 2019, 16:19

El presidente de la Generalitat ha dado esta tarde marcha atrás y, desde primera hora de la tarde, la pancarta a favor de los presos con el lazo amarillo ya no cuelga de la fachada del Palau de la Generalitat. Torra ha rectificado, ya que llevaba días advirtiendo de que no pensaba dar la orden de retirar el cartel. Afirmaba que le asistía el derecho a la libertad de expresión y que no pensaba acatar la orden judicial y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias. De hecho, el miércoles pasado, dio por hecho que sería juzgado por segunda vez por este mismo motivo.

Sin embargo, dos empleados del Gobierno catalán -por orden de los Mossos- han quitado la pancarta, poco después de que el magistrado presidente de la sección quinta de la sala contencioso administrativo del TSJC ordenara sobre las tres de la tarde al cuerpo de los Mossos la «retirada inmediata» del cartel en «cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal». El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó ayer el recurso presentado por la defensa del dirigente nacionalista contra la decisión del alto tribunal que le ordenaba retirar la pancarta.

Tras una denuncia del grupo constitucionalista Impulso Ciudadano, el TSJC dio 48 horas al dirigente nacionalista. El plazo expiraba el miércoles a media tarde y Torra trató de ganar tiempo presentando un recurso. Torra alegó ante el tribunal que le ampara el derecho a la libertad de expresión. En cambio, el alto tribunal recordó que el lunes pasado se convocaron las elecciones generales, por lo que el presidente de la Generalitat está vinculado por los acuerdos de la Junta Electoral Central, que en marzo del año pasado -en vísperas de los comicios del 28A- prohibió al Gobierno catalán exhibir lazos amarillos o emblemas de apoyo a los políticos presos en los edificios públicos.

Torra será juzgado el próximo 18 de noviembre por un delito de desobediencia. Por un caso similar al de hoy y que hace referencia a su negativa a quitar la pancarta que colgó en el balcón del Palau de la Generalitat nada más llegar a la presidencia. Ciudadanos recurrió la colocación del cartel en periodo electoral -en las pasadas elecciones generales- y la Junta Electoral dio la razón a la formación naranja y obligó a Torra a retirar la pancarta desde el argumento de que en periodo electoral las instituciones deben mantener una posición de neutralidad institucional y una pancarta de reivindicaciones soberanistas podría quebrar esta neutralidad. El presidente de la Generalitat se negó en un primer momento a quitar el cartel, pero sí lo hizo días después de que expirara el plazo que se le había dado, después de que los Mossos recibieran la orden de su retirada. Como entonces, esta tarde, Torra ha preferido rectificar su posición antes de que se produjera la imagen de la Policía catalana descolgando la pancarta. El dirigente nacionalista se enfrenta a una pena de 18 meses de inhabilitación.