Hallan muerto a un matrimonio de ancianos en Barbastro con cortes en el cuello La vivienda no estaba forzada ni se apreciaban en el inmueble signos de violencia al margen de las heridas EFE Zaragoza Domingo, 16 diciembre 2018, 22:04

Una mujer de 83 años y su marido de 89 han sido hallados muertos en su vivienda en Barbastro (Huesca) con signos de violencia derivados de la presencia de cortes en sus cuellos causados por un arma blanca sin determinar. Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, los cadáveres han sido localizados sobre las 17.00 horas por uno de los hijos del matrimonio en el domicilio en el que vivía la pareja, en la calle Academia Cerbuna número 4 de Barbastro.

Los agentes de policía judicial de la Guardia Civil desplazados al lugar de los hechos han comprobado que la puerta de acceso a la vivienda no estaba forzada ni se apreciaban en el inmueble signos de violencia al margen de las heridas en el cuello. Aunque en principio no se han apreciado indicios de un posible robo, los investigadores no descartan por el momento ninguna hipótesis en relación a la muerte del anciano, un militar retirado, y de su esposa.

Las fuentes citadas han explicado que no se ha producido ninguna detención en relación a estos hechos ni existe por el momento sospechas acerca de la posible participación de una tercera persona en los mismos. En el domicilio de las víctimas permanecen agentes del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil realizando labores de inspección ocular y de toma de pruebas, así como el juez de guardia de Barbastro y un forense.

Los cadáveres de los ancianos, una vez se ordene su levantamiento, serán trasladados al Hospital Provincial de Huesca para serles practicada la autopsia.

La muerte del matrimonio de ancianos ha causado consternación entre la población de Barbastro dado que eran personas muy conocidas, según han informado fuentes vecinales.