El Gobierno se abre a explorar el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos El Ejecutivo, que no descarta otra prórroga del estado de alarma, acoge «cualquier alianza» que amplíe su red de apoyos en el Congreso

Nuria Vega Madrid Viernes, 8 de mayo 2020, 16:02 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

El Gobierno explorará también la vía que ha abierto Ciudadanos para negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En una semana en la que el respaldo de los liberales ha resultado indispensable para prorrogar el estado de alarma, el Ejecutivo no pone trabas a ensanchar la base de su sostén en el Congreso, pese a la desconfianza expresada por los socios de investidura de Pedro Sánchez. «Cualquier alianza que nos permita abrir nuestros apoyos parlamentarios –defendió este viernes la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero– será bien recibida».

Aún es pronto para vislumbrar si la mano tendida de Ciudadanos podría derivar en un apoyo a las cuentas del año que viene, que se presentarán en otoño y estarán obligatoriamente marcadas por la crisis sanitaria. Por ahora, la presidenta de la formación liberal, Inés Arrimadas, no ha descartado esa posibilidad si el Gobierno consensúa con la oposición y los agentes sociales medidas económicas para paliar los efectos de la epidemia que tengan su reflejo en el proyecto de Presupuestos. Tampoco ha pasado por alto la distancia que separa a su partido y a Podemos, socio de coalición del PSOE en el Ejecutivo. En las «antípodas» unos de otros, reconoció este viernes el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

Lo que Montero confirmó, en todo caso, es que el Gobierno quiere entablar conversaciones con todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, agradeció la «disposición al diálogo» de algunas formaciones, después de que Ciudadanos haya salvado, junto al PNV, la prórroga del estado de alarma 15 días más. Una solicitud de ampliación de plazo que, además, podría no ser la última.

En la formación liberal han desligado este movimiento, que dibujó el miércoles en el panel de votación del Congreso una nueva mayoría alternativa, de un apoyo estable a Pedro Sánchez durante la legislatura. Pero el acercamiento, aun si es circunstancial, ha incomodado a los partidos que auparon al secretario general del PSOE a la Moncloa.

El jueves, en una entrevista concedida a Ràdio 4, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, instó a los socialistas a elegir entre los «brazos» de Ciudadanos o la suma de apoyos de la investidura. Y también el PNV desaconsejó a Sánchez «cambiar de caballo» en «mitad del río». «No concibo que pudiera haber una acción de Gobierno basada en acuerdos con Ciudadanos que luego cohabitara con acuerdos con nosotros y con ERC», añadió este viernes el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, en RNE.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha descartado que el Ejecutivo esté pensando en una reconfiguración de los apoyos parlamentarios. Y de lo que Montero habló es de una ampliación de respaldos, no de la sustitución de unos aliados por otros. En ese escenario, dejó claro que el ofrecimiento de Ciudadanos, que busca hacer de sus diez diputados un grupo útil y encontrar su espacio, también será atendido.

Hasta los Presupuestos aún queda camino, pero hay otras urgencias para las que el Gobierno también necesita compañeros de viaje, y la gestión de la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición.

Negociar la desescalada

No está en absoluto descartado que Sánchez vaya a volver a solicitar la autorización del Congreso para una renovación del estado de alarma. Más bien todo apunta eso. «Hasta que no podamos hacer que la población pueda desplazarse con total normalidad, aun respetando las distancias (...), no podremos prescindir de esta herramienta», anticipó la ministra de Hacienda.

El Gobierno contempla negociar la adaptación del decreto e «incorporar mejoras» en función de la etapa de la desescalada, pero la alternativa que propone el PP, buscar en la legislación ordinaria la cobertura para la fase de transición, no otorgaría, según Montero, las mismas «garantías» que el estado de alarma, que exige el paso previo por el Congreso. Los populares ya han avisado de que rechazarán futuras prórrogas. Pero Arrimadas no se cierra completamente a estudiar una quinta ampliación de plazo. «¿Qué va a pasar de aquí a entonces? –se preguntó en Antena 3–. Pues lo veremos».