Casado denuncia el «cinismo» de Sánchez porque «hoy visita a un dictador vivo» y Franco «está muerto» Pablo Casado, durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados. / EFE Justifica la abstención del PP en la moción del Senado sobre el exjefe del Estado y dice que en diciembre presentará su ley de concordia EUROPA PRESS Madrid Jueves, 22 noviembre 2018, 12:10

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visita «hoy a un dictador» en su viaje a Cuba mientras que el dictador en España, Francisco Franco, está «muerto». Por eso, y tras subrayar que el Partido Popular condena el franquismo, ha denunciado el «cinismo» del Gobierno socialista por poner el foco en Franco, que lleva «enterrado medio siglo», y no decir «nada» de los demás dictadores.

En una entrevista en la Cadena Ser, Casado ha justificado este jueves la abstención de su partido en la moción que aprobó el Senado condenando el franquismo y cualquier acto de exaltación del mismo, ya que, según ha dicho, lo que se buscara era «volver a polarizar el debate». La iniciativa, que se debatió a instancias del PSOE, contó con la abstención del PP y Cs.

«Lo que ayer se pretendía no era condenar una cuestión a efectos de que lo que pasó fue lamentable. Eso ya lo hizo la Constitución y la Transición. Lo que ayer se pretendía, en plenas elecciones andaluzas, era polarizar el debate», ha afirmado, para añadir que igual que este año se cumplen 43 años de la muerte de Franco, al siguiente serán 44.

Al ser preguntado si condena a Hitler y su política, a Musolini y a Stalin, Casado ha respondido que «sí, y a Franco». «Pero es que hoy el presidente del Gobierno está visitando a un dictador. El nuestro era Franco pero es que está muerto hace medio siglo y el de Cuba está vivo y coleando, y sigue matando gente y sigue encarcelando gente. A mi este cinismo del Gobierno socialista de que ahora vamos a criticar a Franco que lleva enterrado medio siglo y no diga nada de Maduro, ni de Ortega ni de Canel».

En cuanto a si el PP instaría la ilegalización del Partido Comunista de España, Casado ha recordado que en Alemania también está prohibido que haya rechazo a organizaciones que alientan dictaduras y ha dicho que no cree que el Partido Comunista de España «esté ahora mismo reivindicando el estalinismo».

En este sentido, ha señalado que la propia Ley de Partidos insta a la ilegalización de cualquier organización política «que pueda alentar la violencia o justificarla». Preguntado si ahí se incluiría la exaltación del franquismo y si ésta debería estar prohibida, ha indicado que «si es violenta debe estar prohibida porque la ley así lo dice» y ha destacado que esos actos de violencia y 'kale borroka' con «ataques a domicilios» se están produciendo ahora en Cataluña con Arran y las CUP.

Ley de concordia

El líder de los populares ha resaltado que la exhumación de Franco no puede «ser una cortina de humo» para «tapar» lo que está pasando en España porque «hay gente que alienta la violencia en Cataluña» y «no es hace cincuenta años sino hoy». «Lo que no vamos a hacer es seguir mordiendo los señuelos y los anzuelos que tanto Zapatero como Sánchez ponen para no hablar de lo que pasa en 2018», ha afirmado, para recalcar que no hay que abrir «heridas ni trincheras», porque quedó «resuelto» con la Transición.

En este punto, el líder del PP ha anunciado que a primeros de diciembre el Partido Popular presentará una ley de concordia en la que se cuantifican las ayudas que ha habido en España desde el año 1975 a las familias represaliadas por el franquismo. «Son ayudas que superan los 10.000 millones de euros, en pensiones, en derechos adquiridos por los militares republicanos... España es un gran país que lo ha hecho», ha dicho, para recalcar que en España se está aportando «dinero y ayudas públicas desde que murió el dictador».