leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

El presidente de la Comunidad Valenciana toma la decisión, un año después de la dana, al tiempo que descarta convocar elecciones adelantadas

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:44

08:44

A las nueve de la mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá para anunciar su dimisión y anunciar cuál será el futuro para los valencianos a partir de ahora. De momento no pasa por un adelanto electoral, sino por nombrar a otro presidente.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  4. 4 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  5. 5 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  6. 6 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo
  7. 7 Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis
  8. 8 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  9. 9 Las obras de la rotonda de Trobajo afrontan su recta final algo más de un año después
  10. 10 El Ayuntamiento de León «está valorando» una nueva ordenanza de basuras tras la sentencia del TSJ

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión