La Audiencia de Málaga rechaza investigar si Julen murió durante las labores de rescate Labores de rescate del pequeño Julen en Totalán (Málaga). / N. Salas El juez de instrucción ya desestimó en marzo el recurso presentado por la defensa del dueño de la finca EFE Málaga Martes, 14 mayo 2019, 17:04

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado que se investigue si Julen, el niño de 2 años que falleció tras caer el pasado 13 de enero a un profundo pozo en Totalán, pudo morir en las labores de rescate. El Juzgado de Instrucción 9 de Málaga ya desestimó el pasado marzo el recurso de la defensa del dueño de la finca, que lo presentó ante la Audiencia, la cual ahora también lo desestima y confirma íntegramente la resolución de la jueza instructora, según el auto al que ha tenido acceso Efe.

Los magistrados consideran que no se debe dilatar la instrucción «con actos de investigación innecesarios» y considera que las pretensiones de la defensa del dueño del terreno son «innecesarias y dilatorias de forma indebida».

La defensa del dueño de la finca, David Serrano, presentó ante el instructor un informe cuyas conclusiones apuntaban a que la muerte de Julen «se pudo producir durante las labores de rescate» y que el uso de una piqueta en las primeras horas de dichas tareas explicaría las heridas que presentaba el niño.

Debido a dichas conclusiones solicitó al juzgado una serie de diligencias, entre ellas que declarara el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, miembros del equipo de rescate y los agentes que llevaron a cabo la extracción del cuerpo de Julen.

La instructora rechazó todas las peticiones y les recordó que estaban a la espera de otras diligencias «de extraordinaria importancia», entre ellas el informe definitivo de la autopsia, documento que posteriormente salió y confirmó que el pequeño murió por la caída al pozo.

La Audiencia Provincial de Málaga asegura este martes que todas las cuestiones planteadas por la defensa del dueño del terreno han tenido respuesta «de forma específica, detallada, razonada y motivada» por la magistrada, por lo que desestima la pretensión del apelante y las considera «improcedentes en el estado actual de la causa».

La jueza también denegó la semana pasada realizar un careo entre el dueño de la finca, el único investigado por homicidio imprudente, y el padre del pequeño.

La magistrada rechazó la petición al considerarla «innecesaria» y no pertinente pero el abogado de David Serrano también ha recurrido dicha resolución y, según han indicado a Efe fuentes judiciales, el fiscal y la acusación particular, se han opuesto a este nuevo recurso porque consideran que no solo no es pertinente sino que dilata la instrucción.

Actualmente el juzgado instructor está a la espera del análisis del terreno que circundaba el sondeo de 20 centímetros de diámetro por el que cayó el menor y tendrá que resolver en las próximas semanas el recurso de reforma presentado por el abogado de David Serrano que insiste en que se haga el careo con el padre de Julen, entre otras peticiones.