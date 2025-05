Lo que hay que usar, y lo que no, a la hora de llevar a nuestra mascota en el coche

La mayoría de las familias tienen mascota en casa. Se han convertido en uno más y, por ello, hay que saber cómo cuidarlas en todos los sentidos. Incluso a la hora de viajar en coche, bien en desplazamientos diarios al veterinario, por ejemplo, como para irnos de escapada o vacaciones. En primer lugar, el más obvio, y también el más importante, es que nuestro animal de compañía nunca vaya suelto en el vehículo, aunque viaje en el maletero. La DGT recuerda que, en un choque frontal a tan sólo 50 km/h su peso se multiplica por 35, lo cual implica que un perro de 20 kilos impactaría sobre los elementos del coche y el resto de pasajeros pesando más de media tonelada.

Luego, debemos tener claro dónde debe ir colocada nuestra mascota dentro del coche. Por ejemplo, los perros por encima de los 55 kilos, «en ningún caso es recomendable que viajen en los asientos posteriores del coche porque ni siquiera existe un arnés que sea capaz de retenerlos en su asiento en caso de impacto. Este tipo de perros tiene que ir siempre en el maletero, en un transportín que a su vez debe estar bien asegurado», explica Sergio Gascó, inventor de uno de los Sistemas de Retención Canina testados en laboratorio y especialista en el transporte seguro de mascotas, y recoge la DGT.

En el otro extremo, las mascotas de menos de 9 kilos, no pueden ir en los asientos traseros sujetas por un arnés, porque su cuello no soportaría el latigazo cervical en caso de accidente. La opción en su caso es viajar siempre en transportín, colocado en sentido transversal a la marcha. También hay que evitar, si es posible, colocar el transportín en el suelo del coche, entre los asientos delanteros y traseros «porque en caso de impacto frontal, si se rompe, el perro se colará por el hueco que hay debajo del asiento chocando contra la estructura metálica de los asientos y en impactos frontrolaterales esta es la zona más frágil», asegura Gascó. Para que cumplan su función debe ir anclados a la estructura del coche, bien por el cinturón, bien por Isofix o gracias a un sistema de retención que aproveche el Top Tether (el tercer punto de anclaje del sistema Isofix).

También arneses. Los que permiten usar el cinturón de seguridad directamente, sin hebillas o enganches supletorios, han mostrado buenos resultados en los crash test a la hora de impedir que la mascota salga proyectada. Es mejor evitar los supletorios para unir el arnés al cinturón de seguridad. Aunque no es lo ideal, los arneses también pueden ser usados en el maletero si se usan los anclajes Top Tether. Jamás se debe usar un arnés de paseo en el coche.

Lo que NO hay que usar

Los asientos para mascotas en ningún caso son un elemento de seguridad. Sólo se podrían usar si se combinan con el uso de un arnés que haya superado pruebas de crash test, lo cual resulta imposible en los asientos tipo «caja» que impiden que el arnés se abroche al cinturón de seguridad sin necesidad de una extensión de cinturón.

Tampoco correas. Da igual que la correa vaya enganchada al reposacabezas o el collar se enganche mediante un supletorio al cinturón, ambos sistemas tienen deficiencias. Los materiales de estos productos, y especialmente sus enganches, no han sido testados para que la mascota supere un siniestro vial. Lo más común es que las anillas no soporten la tensión del impacto y pueden provocar lesiones graves al animal, además de no garantizar su retención durante un impacto.

