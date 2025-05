Cómo rastrea la Guardia Civil las redes sociales buscando a los 'exhibicionistas' del volante

J. Bacorelle Viernes, 2 de mayo 2025, 12:20 Comenta Compartir

El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira a aquellos conductores que convierten las redes sociales en un escaparate de sus temerarias conductas al volante, especialmente los que presumen de circular a velocidades superiores a los 200 km/h.

Conducir a velocidades extremas, como superar los 200 km/h, no solo constituye una infracción muy grave que conlleva elevadas multas y la pérdida de puntos del carnet de conducir, sino que además puede tipificarse como un delito contra la seguridad vial, especialmente si se pone en concreto peligro la vida o la integridad física de las personas.

La Guardia Civil ha intensificado su labor de vigilancia en el entorno digital, rastreando publicaciones en diversas plataformas donde individuos alardean de sus excesos de velocidad, grabaciones de sus velocímetros marcando cifras alarmantes y vídeos de conducción temeraria. El objetivo de esta unidad especializada es identificar y llevar ante la justicia a estos presuntos delincuentes que ponen en grave riesgo su propia vida y la de los demás usuarios de la vía.

Según explica la DGT, un caso llamativo fue detectado por los miembros del GIAT en Segovia, que comunicaron la investigación realizada sobre un joven de 23 años que había aparecido en una red social conduciendo un vehículo de alta gama a 264 km/h por una autovía, cerca de la localidad segoviana de Cuéllar. Tras los trabajos de identificación, los miembros del GIAT constataron, además, que la persona en cuestión no disponía de permiso de conducir, y que el vehículo era propiedad de su padre, implicando también al progenitor como cooperador necesario. Remitidas las diligencias correspondientes al juzgado, el joven podría enfrentarse al final del proceso judicial a dos penas de prisión de entre 3 y 6 meses.

«Este tipo de casos los vemos muy habitualmente, el de jóvenes que cogen el coche de su padre o madre, muchas veces incluso sin que estos lo sepan, y comenten locuras al volante. Encima se graban pensando que no se les va a reconocer, o simplemente no piensan en las consecuencias que puede tener exponer un vídeo así en las redes», explica el capitán Garciamartín, jefe del Grupo Central de Investigación de Tráfico, con sede en Madrid. La realidad es que, en un alto porcentaje de casos, se logra identificar al infractor.

El GIAT utiliza herramientas de análisis digital y técnicas de investigación para recopilar pruebas de estas conductas ilícitas. Una vez identificados los infractores, se procede a su localización y posterior denuncia ante las autoridades judiciales. Las redes sociales, que para algunos son un medio de exhibición de supuestas «hazañas», se están convirtiendo en una prueba incriminatoria para la Guardia Civil.

Ayudas tecnológicas

Monitorizar el contenido que se sube todos los días a las redes sociales parece, a priori, un trabajo inabarcable para los más de 200 especialistas del GIAT repartidos por toda España, «unos 15 en el GIAT Central, y entre 3 y 5 por provincia. Y no llegamos a todo, porque el tema de las redes es sólo una de nuestras misiones», reconoce el capitán Garciamartín. Generalmente, los GIAT de cada sector o periféricos se encargan de los posibles delitos cometidos en sus propios territorios, aunque si la prueba implica a varias zonas o tiene cierto grado de complejidad, es el GIAT Central el que acomete la investigación.

Para barrer las redes sociales, los técnicos del GIAT disponen de ayudas tecnológicas. Una de ellas es el sistema LINCE, una plataforma online pluridisciplinar de la Guardia Civil con múltiples funcionalidades, como localizar y gestionar incidencias en las carreteras, crear alertas periódicas, distribuir información automáticamente a otros sistemas o usuarios a través de correo electrónico o mensajería, etc.

En el GIAT utilizan LINCE como rastreador de delitos contra la seguridad vial, acotando la búsqueda mediante la introducción de filtros predeterminados y palabras clave. «Además, los ciudadanos nos envían fotos o vídeos de supuestas infracciones o delitos en este ámbito, subidos o no a las redes, y que nos llegan o bien al buzón de nuestra oficina periférica de comunicación, o desde el buzón de la Dirección General de la Guardia Civil», explica el capitán jefe del GIAT Central en la revista Seguridad vial de la DGT.

Una vez obtenido los resultados de LINCE y los mensajes ciudadanos, el GIAT analiza todo el material audiovisual, aunque este no siempre tiene recorrido. «A veces nos envían vídeos de comportamientos que no constituyen ni siquiera infracción, o grabado fuera de España, por lo que no tenemos opción de actuar. También puede ser que lo que observamos sea sólo susceptible de sanción administrativa. En ese caso lo derivamos a la Jefatura correspondiente para que actúe de oficio o al subsector para que rellene el boletín de denuncia. Antes, si es posible, identificamos al denunciado. Así, con la prueba audiovisual inician el expediente sancionador administrativo», afirma el capitán.

En 2023, los investigadores del GIAT recibieron 155 mensajes de ciudadanos denunciando comportamientos presuntamente delictivos relacionados con la seguridad vial, de los que 119 fueron considerados finalmente delito. Desde el propio GIAT dejan claro que la información proporcionada por cualquier persona, aunque se haga desde un correo electrónico personal, se trata de forma anónima. Es decir, al ser considerada colaboración ciudadana, en ningún momento implica la aparición del nombre del informador en ningún expediente judicial. Todos los ciudadanos que quieran denunciar un comportamiento delictivo, esté o no relacionado con la seguridad vial, pueden hacerlo a través del formulario de Colaboración Ciudadana existente en la página web de la Guardia Civil o desde el correo electrónico: colabora@guardiacivil.org.

Las autoridades recuerdan que la velocidad es uno de los principales factores concurrentes en los accidentes de tráfico, aumentando exponencialmente el riesgo de colisión y la gravedad de las lesiones en caso de siniestro. Alardear de estas conductas irresponsables no solo es una falta de civismo, sino que también puede incitar a otros conductores a imitar comportamientos peligrosos.