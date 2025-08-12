leonoticias - Noticias de León y provincia

Lancia Aurelia F. P.

Lancia Aurelia, el pionero V6 celebra 75 años como icono cultural y deportivo

J. Bacorelle

Martes, 12 de agosto 2025, 10:59

El Lancia Aurelia, un icono que reescribió las reglas del lujo y el rendimiento, celebra su 75º aniversario. Lanzado en 1950, este vehículo no solo se ganó el favor de la alta sociedad por su incomparable elegancia, sino que también se asentó en la historia de la automoción como el primer coche en incorporar un motor V6 fabricado en serie, una innovación técnica que lo colocó a la vanguardia de su tiempo.

Más allá de su motor, el Aurelia destacaba por una ingeniería avanzada, con suspensiones independientes en las cuatro ruedas y un sofisticado sistema de eje trasero que integraba la caja de cambios, el embrague, el diferencial y los frenos.

Su diseño, que fusionaba lo mejor del legado de la marca de entreguerras con un estilo depurado, se multiplicó en versiones que se convirtieron en leyenda, como el sedán B10, cuyas puertas con apertura opuesta y caliz frontal inspiraron a modelos actuales de Lancia.

En su faceta más deportiva, el Aurelia B20 Gran Turismo de 1951 fue un precursor del concepto de «gran turismo» italiano, con una configuración 2+2 y una silueta fastback que aún se considera un referente de estilo.

Lancia Aurelia F. P.

El modelo trascendió el mundo del motor para convertirse en un icono cultural. El B24 Spider, apodado «Spider America» por su éxito en Estados Unidos, protagonizó la mítica película Il Sorpasso, mientras que la versión coupé tuvo una aparición estelar en el álbum de Tintín El Asunto Tornasol, reflejo de la admiración del dibujante Hergé por la marca italiana.

De esta forma, el Lancia Aurelia se consolidó como un símbolo de innovación y sofisticación que marcó para siempre la memoria colectiva.

