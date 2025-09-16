leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Land Rover Defender F. P.

Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Canal Motor

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:17

El fabricante de automóviles británico Jaguar Land Rover (JLR) ha anunciado la extensión del cese de su producción de vehículos hasta el próximo miércoles 24 de septiembre, como consecuencia del ciberataque que sufrió la compañía el pasado 2 de septiembre.

La forma ha explicado que esta decisión se ha tomado para poder llevar a cabo una investigación forense completa del incidente y planificar de manera controlada el reinicio de todas sus operaciones.

La compañía informó a sus empleados, proveedores y socios que la pausa actual en la producción se mantendrá por más de una semana adicional. «Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación», señaló la empresa.

La semana pasada, Jaguar Land Rover explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.

La firma ha asegurado que se pondrá en contacto directamente con cualquier persona cuyos datos se vean comprometidos, una medida clave para mitigar el impacto y mantener la confianza de sus consumidores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro de León quedará restringido al tráfico y el bus será gratuito
  2. 2 La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León
  3. 3 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina
  4. 4 Una pediatra de León, nominada a los Doctoralia Awards que reconocen a los mejores profesionales
  5. 5 El verano dispara la venta de vivienda en los pueblos de León con un precio medio de 60.000 euros
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital
  8. 8 La cara y cruz de la peatonalización de la calle Fuero: «No estoy contenta con el Ayuntamiento»
  9. 9 Un nuevo bólido «impresionante» se deja ver en el cielo de León
  10. 10 Las obras del puente de los Leones obligan a reorganizar el tráfico a Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre