leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Velca Vortex velca press

Velca reposiciona su gama eléctrica con precios más accesibles y mejoras en prestaciones

Canal Motor

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:00

Velca, fabricante español de motos y ciclomotores eléctricos, ha reconfigurado su gama de productos con el objetivo de facilitar aún más el acceso a la movilidad eléctrica para todos los públicos. Por ello, la compañía ha implementado mejoras en su proceso de fabricación y ha establecido nuevos contratos con proveedores, lo que le ha permitido ajustar los precios de sus modelos.

En la categoría de ciclomotores, la gama comienza con la Bora +, un modelo con una autonomía de hasta 75 km (o hasta 150 km si incorpora dos baterías) que rompe la barrera psicológica de los 2.000 euros, con un precio oficial de 1.990 euros. La Calima 50, con una autonomía de hasta 150 km y un motor de 3 kW —una potencia comparable a la de motos eléctricas de hasta 125 cc—, se encuentra a la venta por 2.790 euros.

En el segmento de motos eléctricas, la gama cuenta con la Tramontana S, a la venta por 3.790 euros, que destaca por su autonomía de 90 km y su velocidad punta de 90 km/h impulsada por un motor de 5 kWh. Por su parte, la Calima S, que ahora cuesta 3.690 euros, incorpora mejoras significativas y es el scooter eléctrico más económico con ABS en ambas ruedas.

La familia se completa con la Velca ONE, una motocicleta eléctrica con una autonomía de 220 km y una velocidad máxima de 125 km/h. Con un precio de 6.490 euros, la ONE incluye un paquete «todo incluido» que abarca envío a domicilio, matriculación, un baúl SHAD SH33, un vale de seguro valorado en 100 euros y la primera revisión.

Por último, la Vortex, a la venta por 7.290 euros, que mantiene su precio de lanzamiento, se distingue como el único modelo eléctrico de tipo custom eléctrico.

Novedades 2025

Además, recientemente Velca ha anunciado la llegada de dos nuevos modelos: la naked Nude (6.290 €) con un propulsor que rinde una potencia nominal de 9,5 kW, lo que le permite a la Nude alcanzar una velocidad máxima por GPS de 126 km/h, y una autonomía de 130 km (cuenta también con la versión Lite, de 4 kW y 80 km de autonomía); y el maxiscooter Eon (7.490 €) que cuenta con un motor de 11 kW de potencia neta (y hasta 18 kW de potencia pico), que ofrece una velocidad máxima de 140 km/h y una autonomía de 290 km.

En palabras de Emilio Froján, CEO de Velca: «Queremos que moverse de forma eléctrica y eficiente sea una opción real para cualquier persona. Esta actualización de gama refuerza nuestra misión de liderar la movilidad del presente y del futuro, siendo fieles a nuestro ADN: estar al lado de las personas, atender sus necesidades y ofrecerles una movilidad con cero preocupaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  2. 2 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  3. 3 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ha ardido toda la noche
  4. 4 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  5. 5 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  6. 6 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  7. 7 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León
  8. 8 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  9. 9 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  10. 10 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Velca reposiciona su gama eléctrica con precios más accesibles y mejoras en prestaciones

Velca reposiciona su gama eléctrica con precios más accesibles y mejoras en prestaciones