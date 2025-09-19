El gigante chino CATL lanza en Europa una batería con 750 km de autonomía y 1 millón de Km de vida útil

Canal Motor Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El mayor fabricante de baterías del mundo, la empresa china CATL, ha irrumpido con fuerza en el mercado europeo al presentar su nueva batería Shenxing Pro, un producto que podría redefinir los estándares de la movilidad eléctrica. Esta batería presume de una autonomía excepcional y ofrece una durabilidad sin precedentes que busca eliminar las principales preocupaciones de los consumidores sobre la vida útil de los vehículos eléctricos.

La versión Shenxing Pro de Autonomía Super Larga, con una capacidad de 122 kWh, promete una autonomía de hasta 750 kilómetros bajo la homologación WLTP, una cifra que la sitúa entre las más altas del mercado. Pero su característica más destacada es su vida útil garantizada de 12 años o más de un millón de kilómetros, seis veces superior a la que ofrecen la mayoría de los fabricantes.

CATL asegura que, tras los primeros 200.000 kilómetros, la degradación de la batería será de tan solo un 9%, manteniendo el 70% de su capacidad incluso después de alcanzar el millón de kilómetros.

La compañía también ha desvelado una versión de Carga Superrápida, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 478 km en solo 10 minutos de carga, un tiempo comparable al de un repostaje de combustible tradicional. Este modelo, con una potencia de 830 kW, no solo garantiza un rendimiento excepcional en condiciones normales, sino que también mantiene su eficiencia en frío extremo, alcanzando 410 km de autonomía en 20 minutos a -20 °C. Esta tecnología convierte a la batería LFP (fosfato de hierro y litio) de CATL en líder de carga superrápida en Europa.

El Dr. Zhu Lingbo, director de tecnología de CATL, afirmó que la batería Shenxing Pro es «la solución definitiva para la movilidad eléctrica en Europa», al combinar seguridad, eficiencia y durabilidad.

CATL es la abreviatura de Contemporary Amperex Technology Co., Limited, una empresa china que es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo.

Este lanzamiento se enmarca dentro de su estrategia que planea invertir más de 11.000 millones de euros en Europa para establecer plantas de fabricación de baterías en países como España (junto con Stellantis), Hungría y Alemania.

Bajo el lema «Europa, para Europa», la compañía asiática busca convertirse en un socio clave para la industria automotriz europea, fomentando la producción, remanufactura y reciclaje de baterías para acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico.