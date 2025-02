El español José Muñoz, CEO de Hyundai, nombrado «MotorTrend Person of the Year 2025»

Viernes, 28 de febrero 2025, 12:17

MotorTrend ha nombrado al Presidente y CEO de Hyundai Motor Company, José Muñoz, «MotorTrend Person of the Year», es el rango más alto de su «MotorTrend Power List» de 50 personas. Muñoz es el primer CEO no coreano en la historia de la compañía.

Antes de su nombramiento como CEO mundial, José Muñoz ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad dentro de Hyundai, incluyendo el de presidente y director de operaciones global, y presidente y director ejecutivo de Hyundai y Genesis Motor en Norteamérica.

Muñoz es español y obtuvo su doctorado en ingeniería nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid y un MBA por el Instituto de Empresa (IE) de Madrid. También ha cursado programas de gestión ejecutiva en la Cranfield School of Management del Reino Unido y en la INSEAD Business School de Francia. Habla con fluidez inglés, español y francés.

Según MotorTrend, «José Muñoz ha entrado en los libros de historia como el primer no coreano en liderar el conglomerado que incluye Hyundai y Genesis... (y) ha sido una fuerza motriz, liderando Hyundai a través de años de crecimiento récord en ventas en Norteamérica, cuota de mercado, ingresos y rentabilidad. Muñoz se ha ganado con creces su primer puesto en nuestra Power List, sin mostrar signos de desaceleración ni de dar pasos en falso importantes».

La MotorTrend Power List de 2025 también incluye a Euisun Chung, Hyundai Motor Group Executive Chair (que fue nombrado Person of The Year 2023); SangYup Lee, Hyundai Executive Vice President and Head of Hyundai and Genesis Global Design; Luc Donckerwolke, Hyundai Motor Group Chief Creative Officer; Claudia Marquez, Hyundai Motor America Chief Operating Officer y Karim Habib, Head of KIA Global Design and the KIA Design Center.

«Me siento profundamente honrado por haber sido reconocido entre un grupo tan talentoso de líderes de la industria», declaró Muñoz. «Este reconocimiento se debe a la visión y el apoyo de nuestro Executive Chair, a las mujeres y hombres que trabajan en Hyundai, a nuestros extraordinarios concesionarios asociados, a nuestros clientes y a tantos otros que trabajan incansablemente por Hyundai y Genesis en esta competitiva y dinámica industria. Es un gran momento para estar con Hyundai».

MotorTrend continuó: «La marca Hyundai, fue conocida inicialmente por su valor y asequibilidad, pero ha madurado y ahora se le asocia con calidad, valor y suficiente caché y seriedad como para justificar la incorporación de la división de lujo Genesis. Nos han impresionado tanto las recientes propuestas del grupo que hemos nombrado al Genesis GV70 «MotorTrend SUV of the Year 2022» y al Hyundai IONIQ 5 «SUV of the Year 2023»».

Bajo el liderazgo de Muñoz, Hyundai ha logrado resultados récord consecutivos que han ayudado a su matriz Hyundai Motor Group (HMG) a crecer hasta convertirse en el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo. Es un firme defensor de la inversión en nuevas tecnologías y asociaciones para que el transporte sea más seguro y sostenible, y cuenta con un dilatado historial de éxito en la resolución de problemas complejos en la dinámica industria del automóvil.

Atribuye el éxito de la empresa al liderazgo del Executive Chair, Euisun Chung, cuya visión: «Progress For Humanity» incluye el aprovechamiento de las ciudades inteligentes, la electrificación, la movilidad aérea avanzada, la conducción autónoma, los robots, la inteligencia artificial y la economía del hidrógeno para mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la comodidad de los desplazamientos de personas y mercancías.

Muñoz ha contribuido al renacimiento de las marcas Hyundai y Genesis, como demuestra el aumento de las ventas, la cuota de mercado, la rentabilidad de los concesionarios y los reconocimientos del sector. También ha dirigido una expansión masiva de la capacidad en EE.UU. y en todo el mundo, incluida una inversión de 12.600 millones de dólares en una nueva planta de montaje de HMG y dos joint ventures de baterías en Georgia, así como inversiones de capital en Hyundai Motor Manufacturing Alabama, el laboratorio de pruebas e investigación de seguridad de la empresa en Michigan y su sede norteamericana en California. Como grupo, HMG ha invertido 20.500 millones de dólares en EE.UU., creando directa e indirectamente más de 570.000 puestos de trabajo estadounidenses desde su entrada en el país.

Muñoz se incorporó a Hyundai Motor Company en 2019 como presidente y global chief operating officer y presidente y director general de Hyundai y Genesis Motor North America, donde superó récord de ventas consecutivas. En 2022, Muñoz fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Hyundai Motor Company con responsabilidades ampliadas para incluir Europa, India, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. También dirigió las ventas globales, el servicio y la planificación de productos como parte de la División de Operaciones Globales.

Tras una breve carrera en ingeniería nuclear y aeroespacial, ha trabajado para muchos fabricantes de automóviles en puestos de creciente responsabilidad, como Daewoo, Toyota y Nissan, donde fue chief performance officer and chair de China y Norteamérica.