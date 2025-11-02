Los pueblos de León que reciben una subvención para recuperar el patrimonio industrial minero La Diputación de León destina más de 136.000 euros a la restauración de elementos emblemáticos del pasado minero

Leonoticias León Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:51

La Diputación de León ha aprobado la concesión de ocho subvenciones a otros tantos ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia dirigidas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón.

Estas ayudas, gestionadas a través del área de Transición Ecológica que encabeza el diputado Javier Salgado, suponen una inversión total de 136.142,21 euros, y tienen como objetivo conservar edificios, maquinaria e instalaciones vinculadas a la historia minera leonesa.

Entre las actuaciones subvencionadas destacan la restauración y limpieza de la mina El Carbachal en San Miguel de Laciana (Villablino), con una ayuda de 24.705,87 euros, y la restauración del castillete del Pozo La Herrera I en Sabero, que recibe la misma cuantía, siendo ambas las obras con mayor inversión.

Algunas de las actuaciones contempladas

También se incluyen la rehabilitación del economato de Marrón en Fabero, con 16.470,58 euros; la adecuación del entorno de la mina de Santa Marina de Torre en Bembibre, con 15.294,44 euros; la recuperación del Parque Santa Bárbara de La Silva, en el municipio de Villagatón, con 9.411,76 euros; y el acondicionamiento del antiguo taller de material móvil para su conversión en aula didáctica en Brañuelas, también en Villagatón, con 18.151,21 euros. Completan la lista la restauración de una locomotora histórica en La Robla, con 9.251,27 euros, y la recreación de apeaderos y cartel informativo en Igueña, con 18.151,21 euros.

Se trata de la sexta convocatoria, después de que en enero de este año la Diputación de León aprobase la concesión de otras nueve subvenciones en el mismo ámbito por un importe de 138.633,73 euros. Es decir, solo en este año 2025, la institución provincial ha invertido 274.775,94 en este tipo de edificios e instalaciones singulares de la minería del carbón.

Con estas acciones la Diputación de León refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio industrial minero como parte esencial de la memoria colectiva de las comarcas leonesas, al tiempo que promueve su recuperación como elemento cultural y fomenta la dinamización económica y turística de los municipios del entorno rural.