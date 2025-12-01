La comisión de investigación se retoma en enero y entre las declaraciones estará Victorino Alonso

I. Santos León Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

La mesa de la comisión de investigación del accidente en la mina de Cerredo que acabó con la vida de cinco trabajadores continuará con sus sesiones de comparecencias el próximo mes de enero de 2026. Tras el suceso mortal del 31 de marzo, el parlamento asturiano acordó -a petición del Partido Popular- la creación de una comisión de investigación que lograse depurar responsabilidades frente a lo sucedido.

Las declaraciones se han ido sucediendo a lo largo de diversas sesiones y continuarán en el mes de enero. La lista de comparecencias fue señalada en la reunión del pasado 20 de noviembre y entre ellos estará citado a declarar «en calidad de empresario minero» el leonés, Victorino Alonso.

Tras varias sesiones, que se iniciarán el 19 de enero, y en las que están citados Laura Martín Murillo, en calidad de ex directora del Instituto para la Transición Justa y Judit Carreras García, en calidad de directora del Instituto para la Transición Justa. Así como Sara Aagesen Muñoz, en calidad de expresidenta del Instituto de Transición Justa y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La semana la cerrará María Belarmina Díaz Aguado, en calidad de ex consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, de ex directora general con competencia en materia de minería, de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving con su intervención el viernes 23 de enero.

Finalmente, José Antonio Fernández Casillas, en calidad de director facultativo de la unidad productiva del Grupo Cerredo y de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y otros miembros de Combayl, Promining o Blue Solving.

Esta segunda semana de comparecencias la cerrarán Ana María Rodríguez García, en calidad de administradora única de la empresa Combayl y el empresario leonés Victorino Alonso.

El empresario minero y su relación con Cerredo

Victorino Alonso fue el promotor inicial de la mina de Cerredo, la explotación arrancó en 2009 bajo su impulso, con la promesa de convertirla en «la mina más moderna de Europa». Esa mina, bajo su dirección, llegó a tener una plantilla importante de unas 500 personas y aspiraba a extraer gran volumen de carbón. Con el cierre de la minería del carbón en la zona y cuando la explotación dejó de ser rentable o viable, Cerredo cesó su actividad en 2018.

Su vínculo fundacional con la mina le da un conocimiento de la explotación y sus potenciales riesgos y estructura. Tras la tragedia de marzo, su empresa Promining se posiciona como denunciante y mantiene que lo que se ha reabierto no es una mina «de investigación o recuperación», sino una explotación con ánimo de extraer carbón, algo que según los permisos no estaba autorizado.

