León, la provincia de las 125 fosas: de la primera exhumación científica en España a la actualidad

Lo titulan 'El país de las 6.000 fosas. Aquí yace la historia' y se convierte en el mapa interactivo y más completo jamás publicado sobre los efectos que, aún hoy, ha dejado en España la Guerra Civil y el Franquismo. Radio Televisión Española publica un ambicioso proyecto en el que, a través de la información facilitada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ubica y documenta las más de 6.000 fosas comunes e individuales repartidas por todo el territorio español de la época de aquellos aciagos años del siglo XX. Se calcula que más de 140.000 personas fueron asesinadas por los sublevados y la dictadura hasta 1950, y más de 40.000 lo hicieron por parte de los republicanos.

Gracias al navegador, podemos conocer la situación de León, provincia que juega un papel fundamental en esta historia. Fue en un pueblo berciano, Priaranza del Bierzo, donde se realizó en el año 2000 la primera exhumación científica en España que permitió, gracias a una prueba de ADN, identificar los restos de los represaliados de la fosa común en la que se encontraba Emilio Silva Faba, abuelo del fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que lucha por la reparación de las víctimas.

Exhumación de la ARMH en Busdongo entre 2023 y 2024. Óscar Rodríguez (ARMH)

Según el buscador de RTVE que permite buscar por lugar, por nombre de la fosa o por víctima, en la provincia de León hay 125 fosas. De ellas, 57 han sido exhumadas y otras 52 no lo han sido. Otras once fueron trasladadas al Valle de Cuelgamuros. Según explica el trabajo, en España «no es posible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común» y «uno de cada tres municipio tiene o ha tenido en su terreno al menos una fosa».

Las víctimas exigen un banco de ADN para las identificaciones

El proceso para identificar y catalogar estos lugares se aceleró en 2014, cuando la ONU instó a España a buscar a sus desaparecidos. En lo que llevamos de siglo, se han recuperado los restos de 17.000 víctimas y se estima que otras 12.000 podrían ser exhumadas ya que solo se han abierto unas 1.500 fosas. De las víctimas encontradas, solo se han identificado mediante ADN unas 700.

Este es precisamente uno de los caballos de batalla de la asociación que preside el berciano Emilio Silva y que desde hace 25 años lucha por reparar a las víctimas. Y es que para Silva el fin último de realizar exhumaciones es poder identificar los cadáveres, devolverlos a sus familias, recuperar sus historias y poder enterrarlos dignamente. Como denunciaba hace unos meses, el Gobierno de España todavía no ha cumplido con la norma y compromiso de poner en marcha un banco estatal de ADN como refleja la ley de Memoria Democrática desde hace tres años, una herramienta clave para poder identificar los cuerpos a través del llamado programa informático Bonaparte que maneja perfiles genéticos y que «todavía no se ha encendido».

Documentales, reportajes y archivo histórico

A la espera de este paso fundamental para avanzar en la reparación de las víctimas y en el cumplimiento de la ley de memoria, el mapa que presenta RTVE se convierte en una ventana al pasado, al presente y al futuro. Junto con el mapa interactivo, la plataforma recopila las historia de algunas de esta fosas con reportajes, entrevistas y crónicas realizadas en algunos de los pueblos donde se han realizado en estos años exhumaciones. En el caso de León, se pueden consultar archivos históricos de los trabajos realizados en pueblos como Piedrafita de Babia, en el paraje de Matamala en Sena de Luna, en la fosa de una cuneta de Linares en Geras de Gordón o en Joarilla de las Matas, entre otros.

Si bien este mapa ahora publicado es el más completo hasta la fecha, la Junta de Castilla y León elaboró junto a la Universidad de Burgos un interesante trabajo de investigación abierto al público en el que refleja las fosas de la Guerra Civil y la dictadura, registrando en la comunidad 680 fosas documentadas y catalogadas de las que 111 corresponden a la provincia de León.