leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La campa de las fábricas de Volkswagen en Wolfsburg. FP

Agosto registra 61.315 matriculaciones, el mejor auge desde 2018

Juan Roig Valor

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:41

Agosto suele ser un mes complicado para el mercado del automóvil, pues suele coincidir con un periodo vacacional en el que los concesionarios o los compradores están fuera de su rutina habitual. Sin embargo, 2025 está resultando ser un año excepcional para el mercado español, que se está convirtiendo en el mercado de los 'Big 5' –los de mayor volumen de Europa– que más crece este año.

En lo que va de año, se han vendido 769.452 vehículos en nuestro país, un incremento del 14,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto hace pensar a las principales asociaciones del sector –Anfac, Faconauto y Ganvam– que el ejercicio podría cerrar con más de 1,1 millones de matriculaciones.

Sin embargo, desde Anfac, que representa los intereses de los fabricantes de vehículos, señalan que esta cifra está aún lejos, un 12,9% por debajo, de la que se alcanzó en 2019, antes de que estallase la pandemia.

El octavo mes registró 61.315 nuevas matriculaciones, un 17,2% por encima que en 2024. Esto, además, se produjo principalmente por los canales de particulares y de empresas, que son los más lucrativos para las marcas. Crecieron, respectivamente, un 22% y un 16,1%.

El canal de alquiler, debido a que ya habían hecho acopio para sus inventarios en agosto, compraron solo 1.718 unidades, un 13,7% menos que el año pasado.

Como curiosidad, el pasado mes fue el primero de todo 2025 en el que las emisiones medias quedaron por debajo de los 100 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Esto se debe, principalmente, a que las ventas de turismos electrificados –es decir, híbridos enchufables y 100% eléctricos– se incrementaron un 162%, hasta representar un 24,4% del mercado.

En lo que va de año, los vehículos que optan a la etiqueta Cero de Tráfico suman ya 138.254 ventas, casi el doble que en 2024 y cuentan con una penetración del 18%.

Desde las asociaciones se muestran satisfechas con el funcionamiento del mercado: «Tanto las ventas totales como las de eléctricos e híbridos enchufables son buenas noticias. Y dan fe del esfuerzo que están realizando las marcas de poner en el mercado modelos eléctricos cada vez más asequibles para llegar a un mayor número de ciudadanos. Ahora sólo falta que los planes de ayuda tengan presupuesto suficiente y si las ayudas fueran directas y más fáciles de tramitar, supondría un impulso más para las ventas de vehículos con enchufe», afirman desde Anfac.

Revisar los planes de incentivo de los vehículos eléctricos es algo por lo que llevan clamando las patronales del sector y algo a lo que se ha comprometido el Gobierno para las futuras ediciones del Plan Moves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  2. 2 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  3. 3 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  4. 4 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  5. 5 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  6. 6 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  7. 7 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap
  8. 8 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  9. 9 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  10. 10 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Agosto registra 61.315 matriculaciones, el mejor auge desde 2018

Agosto registra 61.315 matriculaciones, el mejor auge desde 2018