Vecinos y comerciantes de Puerta Moneda tras el apuñalamiento: «Tal y como están las cosas, no será el último»

La mañana gris, lluviosa y tranquila en el entorno de Puerta Moneda hace difícil imaginar que apenas un día antes haya sido el lugar en el que tres personas hayan robado y acuchillado a un joven en León. Algunos vecinos y comerciantes ni siquiera lo sabían, otros siguen sorprendidos por la cercanía del suceso y otros hacen cábalas sobre los motivos.

Un matrimonio de jubilados, Miguel y Nina, espera a que la lluvia dé una pequeña tregua para seguir su rutina diaria mientras comentan lo ocurrido: «Lo vimos en Leonoticias pero no sabíamos nada, ni que fuera aquí. Ya sabemos lo que es El Húmedo. El exceso de alcohol y otras cosas. Si todo esto es tranquilo, ocurre todo cuando es de noche y hay bebida y demás. El noventa por ciento de los chicos son bien majos y no pasa nada». Añaden, con tono resignado y negativo: «Tal y como están las cosas, no será el primero ni el último. La solución es difícil, o ponemos un policía a cada uno o qué se puede hacer».

«Cada vez hay más apuñalamientos»

Justo al lado, Paz Sierra, farmacéutica dice que ella y sus compañeras están sorprendidas porque consideran que «este es un barrio tranquilo, no suele haber incidentes. Suponemos que es debido a la Semana Santa y la cantidad de gente que hay, que cuando hay tantas personas siempre puede haber algunos violentos. Aquí normalmente no hay ningún incidente. Hace unos días pasó algo con un chico que intentó robar a alguien pero no trascendió, no fue nada grave, por supuesto que no un apuñalamiento». Un hecho que llama la atención: «Cada vez hay más casos de apuñalamientos en León».

Ampliar Paz, farmacéutica; Carlos, hostelero; y Marga, comerciante, atienden a Leonoticias en sus establecimientos. A.P.C.

«Lo del Húmedo y toda esa zona...», reflexiona Marga Rodríguez, la propietaria de la Frutería de Marga, recuerda que hace años sufrió un atraco en su local cuando estaba cerrado y piensa que poco se puede hacer en casos así: «Antes pasaba cada poco la policía pero hace un tiempo que no pasa tanto. El problema es que en cuatro días están fuera, que los de ayer leí que tenían antecentes, y hasta que no hacen una muy gorda siguen en la calle. Yo, cuando me entraron a robar, que no sé quiénes fueron, pues no denuncié por qué para qué».

«Lo raro es que pase aquí»

Como en la farmacia, también comentan el otro caso que se produjo días antes del apuñalamiento a escasos metros de su tienda: «Atracaron ahí a una señora a la una del mediodía. Normal no es pero, ¿acuchillarle? Es un barrio tranquilo pero últimamente...». Una ama de casa y cliente de la frutería, Pilar, comenta: «Mi madre dice que sí que algo oyó, pero pasa tanta gente tocando timbres y haciendo ruido. Lo raro es que pase aquí, en una calle transitada. La zona es tranquila».

Ampliar Numerosos peregrinos se mezclan con los viandantes habituales en Puerta Moneda. A.P.C.

A pocos metros del establecimiento de Marga, Carlos García, del bar Marbella no ubicaba bien el lugar del suceso: «Me dijeron una calle pero no pensaba que fuera aquí», y aporta más datos sobre el otro incidente producido en la zona días antes en torno a la una del mediodía: «Eso fue un chaval que está un poco mal, que vive en un portal aquí y es muy enérgico. A lo mejor asustó a la señora porque va pidiendo, puede que de malas formas, y después el chico salió corriendo hacia su casa. Se montó una con siete u ocho coches de policía. Pero por lo demás, sin problema. Como en Genarín, que salen de aquí y no pasa nada, y lo dejan todo tan limpio o más que como estaba antes».

Entre los peregrinos cada vez más habituales en esta parte del recorrido del Camino de Santiago francés, Carlos, jubilado y vecino de la zona cuenta como se lo dijo un señor «que me lo encontré, que debían de haber apuñalado a alguien. Por aquí no hay mucha gente como en otras zonas. A veces hay chavales por ahí en la muralla comiendo lo que compran en una hamburguesería», y termina lamentando el suceso: «Pues vaya faena».