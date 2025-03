Vecinas del edificio con una fachada abombada en León: «Se nos cae encima»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 1 de marzo 2025, 09:13 Comenta Compartir

«Salimos con niños, pasamos por allí y esto va a peor, de un mes a otro se ve que está mucho más abombado. La solución no es real y si cae puede matar a alguien» comenta Inés Valbuena Celada con su hermana María que dice: «A mí me da pánico, miras para arriba y ves que cada día está peor». Ambas son vecinas del portal que está pegado al número uno de la avenida Alcalde Miguel Castaño de León donde un andamio colocado sobre la acera invita a mirar hacia arriba.

A unos quince metros, en torno a la quinta planta, se llega al motivo de que debajo esté colocada una estructura metálica desde hace semanas. Una parte de la fachada de ladrillo se está abombando cada vez más. El marido de María ha sacado varias fotos desde su ventana y, en cuestión de semanas, la diferencia es notable.

Ampliar A la izquierda, el abombamiento de la fachada a finales de enero y a la derecha, un mes después.

Inés aclara a que el problema ya viene de lejos: «El año pasado empezamos a ver que se abombaba. Dimos parte al Ayuntamiento y empezaron, supuestamente, el trámite. Llamó otro vecino tiempo después y es cuando el 21 de enero vienen los bomberos, y al verlo pusieron el andamio pero está mal puesto porque no cubre a nadie. Por eso volvimos a llamar al Ayuntamiento, a atención al ciudadano, durante una semana entera pero no nos cogen. Les mandamos un correo electrónico y tampoco nos responden. Alguien del Ayuntamiento nos ha dicho que está en trámites pero que no encuentran al dueño del edificio pero nosotros seguimos en riesgo«.

Su hermana María añade que el andamio «se montó porque estuvo cortado un carril de la avenida, pero lo pusieron muy deprisa y si cae algo va a caer a la calle». Dicen que los bomberos les han comentado que poco más pueden hacer: «Parece que si el dueño no se encarga no se puede hacer nada. Si hay que esperar a que se caiga... He estado llamando diez días y nada, mandamos el 'mail' con las fotos pero no nos han respondido». La vecina del número tres de la avenida Miguel Castaño añade que «además, justo encima de donde está la fachada abombada, ese piso está abandonado».

Mientras las dos hermanas conversan y señalan los desperfectos de la fachada contigua, llega a su portal otra vecina: «Un instalador de internet vino a casa y me dijo: esto se les va a caer en la cabeza. Yo dije que no pero cuando miré para arriba... ¡Es verdad, se nos va a caer en la cabeza! Y está yendo a más», exclama María González preocupada.

En los bajos de ese bloque, a escasos metros de la problemática fachada, se encuentra la tienda de calzados La Alpargata. Tras atender a una cliente, Susana Llamas, coincide con sus vecinas: «Cada vez está más separado y la abertura es más grande. Con el despliegue que se montó aquí con el andamio y dijeron que para la semana siguiente ya lo repararían. Yo me fui de vacaciones y he vuelto, y todo sigue igual». La comerciante insiste en que el andamio no ofrece seguridad alguna: «Que pongan algo porque le falta como una especie de visera o algo así porque si cae algo lo hará justo en la acera», y añade poco optimista: «No tiene pinta de que venga nadie a arreglarlo».

Temas

Ayuntamiento de León