Vandalizan una escultura en Ordoño II: «Me indigna gente de esta calaña por las calles» El escultor denuncia la pasividad del Ayuntamiento de León con las obras cedidas por diferentes artistas

I. Santos León Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:13

«Acabo de llegar de unas vacaciones y León me recibe con una sorpresa, mi escultura Saltando el burro ha sido vandalizada». Con esta frase, con rabia, tristeza e indignación explica el escultor leonés Javier Robles la estampa que se encontró hace unos días en la avenida Ordoño II con su obra.

Su queja, en redes sociales que puso en conocimiento de este medio, se centra en la 'ceguera' de la sociedad y en que nadie ha visto nada, especialmente en el Ayuntamiento de León. «Me indigna mucho que haya gente de esta calaña suelta por las calles, que seguro que esa noche durmieron a pierna suelta partiéndose el culo de risa,», asegura el escultor.

Pero mantiene que «me indigna mucho más la dejadez del Ayuntamiento, que seguro que ni se han enterado, porque nunca nadie ve nada».

Javier Robles reconoce que tras llegar y ver la escultura así ha tenido conocimiento de que «por lo menos» lleva 20 días en este estado. Lamenta que desde el consistorio «si no cuidan lo que pagan ellos, lo vuelven a pagar, eso sí, con nuestro dinero, y listo». Pero en este caso, la obra esta «cedida», por lo que no es propiedad del Ayuntamiento de León, sino de los escultores. Y lamenta que no es la primera vez que pasa.

«A los pocos meses de colocarlas Amancio González ya tuvo que retirar la suya, después le tocó a las de Jose Antonio Alonso-Santocildes Sutil que se las destrozaron y ahora me ha tocado a mí». Una situación que no comprende y por la que se pregunta: «¿Hasta cuando esta dejadez?».

Una escultura en apoyo a Ucrania

En febrero de 2022, una de las esculturas que forman parte del mobiliario urbano de la avenida Ordoño II, en concreto la que lleva por nombre 'Salta el burro', amaneció de un color diferente.

Dos figuras formaban parte de este complejo artístico, ambas en color amarillo, y en esa fecha una se convirtió en azul, lo que sirvió como guiño a los colores de la bandera de Ucrania. Fue el propio artista, Javier Robles, quien cambió el color y animó a dejar mensajes de apoyo al pueblo ucraniano por la guerra.