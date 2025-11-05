Ya se han vacunado 63.618 leoneses de la gripe para protegerse este otoño La campaña de vacunación de la gripe cubre a un tercio de los mayores de 60 años en su primer mes

Leonoticias León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:30

Se cumple un mes desde el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León y ya se ha dado cobertura a un tercio delos mayores de 60 años. Según informan desde el Gobierno regional, en total ya se han administrado a todos los grupos de edad 371.758 dosis, un 48,6 por ciento sobre las recibidas hasta el momento (765.650). La Junta anima a los colectivos de riesgo a vacunarse.

Por provincias, las personas vacunadas a fecha 3 de noviembre son las siguientes, según informa la Dirección General de Salud Pública: Ávila 27.872; Burgos 50.557; León 63.618; Palencia 26.342; Salamanca 50.031; Segovia 22.682; Soria 14.855; Valladolid 85.190; Zamora 29.875; y 'No consta' 736.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 278.569 vacunas, seguidos con 31.218 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 17.321 los grupos de riesgo por patologías o 15.381 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios. Por sexos, 163.280 dosis han sido administradas a hombres, mientras que las mujeres han recibido 208.402.

Los datos de la vacunación de covid

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en el primer mes de campaña ya han recibido su dosis un total de 188.822 personas, con un 28,6 por ciento de cobertura en personas a partir de 70 años y un 46,1 por ciento de dosis administradas sobre las recibidas. De esa cifra global, 88.616 fueron hombres y 100.206 mujeres.

Por provincias, las personas vacunas son las siguientes: Ávila 11.584; Burgos 26.913; León 30.898; Palencia 11.527; Salamanca 24.784; Segovia 13.919; Soria 8.903; Valladolid 43.318; y Zamora 16.804. Además, hay que sumar otras 172 personas que no consta procedencia.

Por grupos, el que más se ha vacunado el primer mes de campaña ha sido, lógicamente, el relacionado con el riesgo por edad, con 128.119 personas inoculadas; en segundo lugar se sitúan las personas institucionalizadas en residencias, con 19.315; le siguen aquellas con patologías de riesgo, con 32.796; en cuarto lugar aparecen los trabajadores de centros sanitarios, con 2.936 profesionales vacunados frente al COVID-19; y en quinta posición están los trabajadores de centros sociosanitarios, con 2.991 vacunas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o frente a la COVID-19 antes de que se produzcan las correspondientes ondas epidémicas.

Inmunización frente al virus respiratorio sincitial en los niños

Por último, la campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías refleja en el balance acumulado desde el inicio de la campaña, 1 de octubre, hasta el 3 de noviembre un total de 7.224 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab en sus diversas formulaciones, lo que significa un 90 por ciento de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 63,1 por ciento en los nacidos en octubre.

Por provincias, las personas inmunizadas han sido las siguientes: Ávila 472; Burgos 1.195; León 1.161; Palencia 447; Salamanca 872; Segovia 536; Soria 284; Valladolid 1.773; Zamora 436; y 'No consta' 48.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2025-2026, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Como se sabe, en función de la fecha de nacimiento, la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud: los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento; y los nacidos entre los meses de abril a septiembre, se realiza una campaña específica al principio de la temporada VRS, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o centro de vacunación habitual.

La Dirección General de Salud Pública quiere incidir en que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir nirsevimab, y que cuanto antes se inmunicen, mejor. Igualmente, los nacidos a partir de octubre, si no hubieran recibido el anticuerpo en el hospital de nacimiento, pueden recibirlo con posterioridad en su centro de vacunación y se recomienda disminuir al máximo la demora.

Como novedad en esta temporada, la Consejería de Sanidad ha incluido la vacunación frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas en centros de personas mayores y en centros de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a personas de 50 o más años a las que se ha realizado un trasplante de órgano sólido (TOS) o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en los dos últimos años o un trasplante pulmonar, independientemente del tiempo transcurrido. Se utiliza para ello la vacuna recombinante adyuvada frente a VRS.

Hasta el momento, se han administrado 38.863 dosis de la vacuna frente a VRS, el 77,7 por ciento de las recibidas. Por provincias, se han administrado 2.796 en Ávila; 5.256 en Burgos; 6.563 en León; 3.217 en Palencia; 5.904 en Salamanca; 2.485 en Segovia; 2.140 en Soria; 6.626 en Valladolid y 3.855 en Zamora. En 21 casos no consta la provincia. Por motivo de vacunación, el grupo mayoritario son las personas institucionalizadas (38.461 personas), 83 personas con TPH, 101 con TOS y 217 sin especificar indicación o por prescripción facultativa.