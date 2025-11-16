El último coletazo de la borrasca dejará un domingo gris y lluvioso en León Las temperaturas irán en descenso y no se descartan nieblas en la segunda mitad del día

La borrasca Claudia se despide de la provincia de León, pero su último coletazo completará un fin de semana pasado por agua.

Tras tres días de lluvia, el domingo no será menos. La jornada amanecerá con cielos grises y precipitaciones, menos abundantes que en días anteriores, y dará paso a bancos de niebla en la segunda mitad.

Los cielos estarán nubosos con chubascos dispersos, débiles a moderados, más generalizados zonas de montaña.

No se descartan bancos de niebla, más probables en zonas altas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Oscilarán entre los 2 grados de Villablino o los 4 de Astorga y los 16 de Ponferrada o los 12 que tendrá León capital.

El viento del suroeste, flojo a moderado.