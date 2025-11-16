leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque de Quevedo en León. R.F.

El último coletazo de la borrasca dejará un domingo gris y lluvioso en León

Las temperaturas irán en descenso y no se descartan nieblas en la segunda mitad del día

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:17

Comenta

La borrasca Claudia se despide de la provincia de León, pero su último coletazo completará un fin de semana pasado por agua.

Tras tres días de lluvia, el domingo no será menos. La jornada amanecerá con cielos grises y precipitaciones, menos abundantes que en días anteriores, y dará paso a bancos de niebla en la segunda mitad.

Los cielos estarán nubosos con chubascos dispersos, débiles a moderados, más generalizados zonas de montaña.

No se descartan bancos de niebla, más probables en zonas altas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Oscilarán entre los 2 grados de Villablino o los 4 de Astorga y los 16 de Ponferrada o los 12 que tendrá León capital.

El viento del suroeste, flojo a moderado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio radical en el tiempo: León pasa de la lluvia a la nieve
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 La Cabalgaza de Papá Noel ya tiene fecha en León
  4. 4 Cinco empresas de León triunfan en los premios mundiales del queso
  5. 5 Media vida con diabetes: «Somos calculadoras humanas y cada vez que comes algo lo tienes que pensar»
  6. 6 Un operativo nocturno de la Policía Nacional acaba con varios puntos de venta de droga
  7. 7 La campaña de cultivo leonés, en riesgo: «Si sigue lloviendo, va a ser un problema»
  8. 8 León registra producción de seta de cardo pero el boletus y el níscalo no despierta
  9. 9 Un desprendimiento en una carretera obliga a actuar a los bomberos del parque de Villablino
  10. 10 El colegio de un pueblo de León crea bombas de semillas para reforestar tras los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El último coletazo de la borrasca dejará un domingo gris y lluvioso en León

El último coletazo de la borrasca dejará un domingo gris y lluvioso en León