Ulibarri: «No he cobrado ninguna comisión y hace años que no las pago»

José Luis Ulibarri defendió con vehemencia su inocencia antes de ingresar en prisión. Lo hizo entendiendo que ése era el mejor modo de argumentar su defensa en un caso que suma dos años en escuchas telefónicas y una instrucción que supera ampliamente los 8.000 folios.

En el relato de su declaración, que ahora se ha hecho público, el empresario deja una frase que resulta lapidaria y que es trascrita del siguiente modo en los autos: «Que no ha cobrado ninguna comisión y hace años que no las paga, que no ha recibido nada de nadie».

En esa exposición literal se evidencia que a lo largo del ejercicio profesional como empresario, del que ahora Ulibarri advierte está retirado éste sí realizó pagos a terceros en concepto de comisiones.

«Que no ha cobrado ninguna comisión y hace años que no las paga». 13 palabras que dejan entrever las prácticas que han acompañado a quien hoy se encuentra en libertad condicional con cargos, sin pasaporte y con la obligación de comparecer de forma regular en el juzgado.