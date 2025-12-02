El TSJ ordena al Sacyl en León a indeminizar con casi 12.000 euros a una paciente La defensa solicitaba una cantidad superior pero estima que la responsabilidad de la indemnizada es del 60 por ciento

Leonoticias León Martes, 2 de diciembre 2025, 14:36

El 6 de marzo de 2022, una mujer acude al Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial de León por una caída sufrida esa misma mañana, con dolor y hormigueo en la mano derecha y dolor de cuello en ese lado. Tras realizarla la valoración y raxos X no se observan fracturas, tras lo cual se diagnostica contusión en el hombro derecho y codo derecho. Así comienza el caso sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido sentencia.

Los hechos siguen el 7 de marzo, con una nueva visita a Urgencias y una nueva valoración y rayos X. No se detectan fracturas y se prescribe reposo relativo, brazo en cabestrillo durante cinco días y medicación. El 18 de abril de 2022 la mujer acude a Atención Primaria debido al dolor persistente y limitación funcional desde la caída del 6 de marzo, siendo derivada al Servicio de Traumatología anterior. Ese mismo día y por dicho servicio se detecta una luxación acromioclavicular de grado IV. Nueve días despues es intervenida quirúrgicamente para la fijación de la luxación siendo dada de alta hospitalaria con instrucciones postoperatorias.

Tras una revisión postoperatoria, en fecha 13 de junio de 2022, se retira la inmovilización y comienza la realización de ejercicios pasivos, siendo dada de alta del tratamiento el 29 de agosto, con seguimiento hasta el 2 de noviembre de 2022, al que no acude a la revisión pautadaa por Rehabilitación.

El 22 de noviembre de 2022 la mujer vuelve al Servicio de Urgencias, en esta ocasión por un accidente de tráfico, con dolor en la región cervical y hombro derecho. Se diagnostica cervicalgia postraumática sin lesiones óseas traumáticas agudas en la columna cervical. Y es el 3 de marzo de 2023 cuando presenta una reclamación por responsabilidad patrimonial.

Petición de indemnización

Ahora, la representación de la parte actora -la mujer de la caída y el accidente- pretende en este recurso la anulación de la resolución recurrida y, como consecuencia de ello, que se le reconozca el derecho a ser indemnizada en la cantidad de 32.347,89 euros en los términos que resultan de la demanda. Mientras, la representación procesal de la administración -Junta de Castilla y León- y de su aseguradora interesan la desestimación del recurso, negando que haya habido una infracción y defendiendo que lo que se hizo en el Servicio de Urgencia fue lo correcto, y que por ese motivo ya se le indicó la necesidad de acudir al Médico de Atención Primaria, habiendo tardado la mujer más tiempo del procedente en hacerlo lo que ha provocado el empeoramiento de la lesión inicial.

Ahora el TSJCyL culpa en parte a los servicios médicos, con un 40 por ciento, mientras que valora la responsabilidad de la paciente en el 60 restante. Es por eso que decide que la cuantía de la indemnización no puede ser la solicitada si no de 11.943,92 euros.