Tres calles de León afectadas por cortes de tráfico El Ayuntamiento ha comunicado que, durante las mañanas de estos días, el acceso quedará restringido

Leonoticias León Viernes, 24 de octubre 2025, 09:38

Dos calles de la capital leonesa se verán afectadas por cortes de tráfico la próxima semana.

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de sendos cortes de tráfico de las calles La industria, en Armunia, y La Vecilla del 27 de octubre al 3 de noviembre por la ejecución por parte de Saleal de trabajos de mejora en la red de abastecimiento de la ciudad.

Las obras se ejecutarán de 8:00 a 15:00 horas y a partir de esa hora el tráfico quedará reestablecido diariamente en ambas vías.