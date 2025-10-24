leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una obra. L.N

Tres calles de León afectadas por cortes de tráfico

El Ayuntamiento ha comunicado que, durante las mañanas de estos días, el acceso quedará restringido

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Dos calles de la capital leonesa se verán afectadas por cortes de tráfico la próxima semana.

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de sendos cortes de tráfico de las calles La industria, en Armunia, y La Vecilla del 27 de octubre al 3 de noviembre por la ejecución por parte de Saleal de trabajos de mejora en la red de abastecimiento de la ciudad.

Las obras se ejecutarán de 8:00 a 15:00 horas y a partir de esa hora el tráfico quedará reestablecido diariamente en ambas vías.

