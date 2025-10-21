«Temporalmente cerrado. Disculpen las molestias»: las Tres Culturas de Puente Castro vuelve al candado El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de León acusa al acalde de no dar explicaciones sobre el nuevo cierre del centro de interpretación

El Centro de Interpretación de las Tres Culturas de Puente Castro vuelve a encontrarse «temporalmente cerrado», como reza un cartel en la entrada, sin que el Ayuntamiento de León, denuncia el grupo del PP en el consistorio, haya dado explicaciones por ello.

Se trata de un espacio que abrió el 28 de febrero de 2019 y cuyo objetivo era mostrar la cultura pagana en su pasado romano, cristiana por el Centro de Recepción de Peregrinos que alberga -está situado en la iglesia de San Pedro Apostol- y judía porque en Puente Castro se encuentra el epicentro de su asentamiento en la ciudad en la Alta Edad Media, el Castro Iudeorum.

El Museo de las Tres Culturas completaba entonces la musealización de León, tras los Centros de Interpretación del Palacio del Conde Luna y de Puerta Castillo. Pero con la llegada del PSOE, denuncia en un comunicado el PP, comenzaron «los problemas».

Ya en noviembre de 2021 varios usuarios se quejaban por el cierre del centro con un cartel que rezaba «este centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso'. Catorce meses después, en febrero de 2023, el museo «volvía a estar cerrado, supuestamente de forma temporal. La explicación municipal aludía a una supuesta falta de personal».

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, denuncia este octubre de 2025 que el museo vuelve a estar cerrado, «lo que causa un gran malestar entre los vecinos y sorpresa en los visitantes y peregrinos que se encuentran con el siguiente aviso: 'Temporalmente cerrado. Rogamos disculpen las molestias. Gracias'». «Como ya sabemos todos, esto no es algo nuevo. El cierre de este museo ubicado en la entrada a la ciudad por Puente Castro sufre la mala gestión del equipo de gobierno de Diez que no es capaz de mantenerlo abierto de forma permanente, en un nuevo ejemplo del descrédito de este alcalde y de su nulo interés por la cultura y su compromiso con el patrimonio leonés, del que tanto alardea», subraya Fernández.