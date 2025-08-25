leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro incendios reducen su peligrosidad y ya no son de nivel 2
Paisaje en Castropodame con varias zonas afectadas por incendios. César Hornija

Temperaturas al alza y esperanza de lluvias aisladas contra el fuego

La provincia inicia la última semana de agosto con temperaturas propias del verano y posibilidad de chubascos durante la tarde

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22

La provincia de León inicia esta última semana de agosto con temperaturas altas que no favorecen la extinción de los incendios, pero con la posibilidad de lluvias que sí sería bienvenida para acabar con las llamas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que este lunes 25 de agosto se presenta en la provincia de León con cielos con intervalos de nubes altas en las primeras horas y de evolución a partir del mediodía.

Esto podría originar chubascos aislados durante la tarde en zonas de montaña, condición que favorecería las tareas de control y extinción de los distintos incendios que asolan la provincia. No colaborará el viento, flojo y variable, aunque predominará el suroeste en las horas centrales.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios pero, en todo caso, irán al alza. Se esperan máximas de 33 grados en los principales puntos urbanos de la provincia, con mínimas de 16 grados en Ponferrada, 15 en León, 14 en Astorga y 12 en Villablino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La desesperación de la familia de León por su bebé de 22 meses con una enfermedad rara
  2. 2 El infierno no se acaba: dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más
  3. 3 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes
  4. 4 Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico
  5. 5 León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos
  6. 6 Mejor imagen que resultado
  7. 7 Un domingo «positivo» pese a los incendios de Molinaseca y Garaño: cinco fuegos bajan de peligrosidad
  8. 8 Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
  9. 9 «¿Qué naturaleza vamos a vender ahora si se ha quemado todo?»
  10. 10 Un restaurante con estrella Michelin de Asturias presenta un menú con cecina de León de 99 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Temperaturas al alza y esperanza de lluvias aisladas contra el fuego

Temperaturas al alza y esperanza de lluvias aisladas contra el fuego