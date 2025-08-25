Temperaturas al alza y esperanza de lluvias aisladas contra el fuego La provincia inicia la última semana de agosto con temperaturas propias del verano y posibilidad de chubascos durante la tarde

Leonoticias León Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22

La provincia de León inicia esta última semana de agosto con temperaturas altas que no favorecen la extinción de los incendios, pero con la posibilidad de lluvias que sí sería bienvenida para acabar con las llamas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que este lunes 25 de agosto se presenta en la provincia de León con cielos con intervalos de nubes altas en las primeras horas y de evolución a partir del mediodía.

Esto podría originar chubascos aislados durante la tarde en zonas de montaña, condición que favorecería las tareas de control y extinción de los distintos incendios que asolan la provincia. No colaborará el viento, flojo y variable, aunque predominará el suroeste en las horas centrales.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios pero, en todo caso, irán al alza. Se esperan máximas de 33 grados en los principales puntos urbanos de la provincia, con mínimas de 16 grados en Ponferrada, 15 en León, 14 en Astorga y 12 en Villablino.