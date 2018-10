PP y Cs suman sus votos para poner en marcha una descafeinada comisión sobre la Enredadera Concejales de UPL, Cs y PP durante el pleno municipal de este viernes. / Sandra Santos Gemma Villarroel defiende la importancia de esta comisión «para poder investigar» lo sucedido mientras la el resto de la oposición califica la misma de «auténtico paripé» por lo descafeinado de sus contenidos | «Sobre el alcalde pesa la sospecha», asegura Ciudadanos A. CUBILLAS León Viernes, 26 octubre 2018, 13:14

No será pública, ni habrá obligación de comparecer, tampoco tendrá carácter vinculante y no podrá ser denominada como 'comisión de investigación'. Pero pese a todo ello la comisión que analizará la trama Enredadera en el Ayuntamiento de León se da por buena por parte de PP (el partido que la propuso para evitar que se avanzara en una posible moción de censura) y Ciudadanos (formación que respaldó la misma entendendiendo que era el mejor y único camino para conocer la verdad de lo sucedido en la denominada 'trama Enredadera'. PSOE y UPL se han abstenido en la votación, mientras que León Despierta y León en Común han votado en contra al mismo tiempo que han pedido la dimisión de Antonio Silván.

El pleno municipal de este viernes ha servido de este modo para aprobar la puesta en marcha de la citada comisión con el respaldo de los votos de los concejales de PP y Ciudadanos. Para Gema Villarroel, portavoz de la formación naranja, no hay dudas al respecto: «¿Para qué sirve esta comisión de investigación? Es la única herramienta política que tenemos alcance par apoder investigar y analizar lo ocurrido en nuestro Ayuntamiento».

«Todos conocemos las limitaciones que tenemos para poder esclarecer cualquier cuestión. Somos politicos no jueces, pero existe una forma de investigar desde nuestro ambito, como fue la comision de invetigación. Ya hubo una sobre el concejal Pedro Llamas, no es algo novedoso sino que será la segunda comision de investigacion que se celebre en este Ayuntamiento».

Villarroel ha recordado que en el pleno del 8 de agosto las explicaciones «fueron incompletas e insuficientes, limitándose a exponer una bateria de excusas. El alcalde se retrató y nos decepcionó a todos en una actitud que los leoneses sabrán castigar».

Además de todo ello Ciudadanos ha puesto en valor que su determinación sirvió para forzar la salida de López Benito «en horas» manteniendo que si se llega a imputar al alcalde «tambien dejará su cargo. Nuestra línea roja es exigente».

«Ahora estamos en el momento de investigar y depurar responsabilidades políticas. Los leoneses no quieren un cambio de sillas y sí conocer que pasó en el Ayuntamiento con la Enredadera, una trama que se le permitó campar a sus anchas. Sobre el alcalde pesa la sospecha. La «comisión de investigación» sin duda será más ágil y nos dará a conocer el alcance politico de la Enredera».

Por último ha advertido que la comisión tendrá un «formato ágil, con preguntas y repuestas limitas en el tiempo, con fecha de inicio el 12 de noviembre y tras modificar el punto emisión en directo. A las sesiones pueden asistir aquellos medios que quieran en calidad de invitados pero sin medios de grabación», ha añadido. Se trata, según ha advertido, de «salvaguardar el derecho al honor de trabajadores del Ayuntamiento, grantizando su anonimato. Nuestro interés es conocer hasta qué punto el PP ha involucrado a este Ayuntamietno en una trama de corrupción».

Villarroel también ha advertido que «esto es un asunto muy serio. No participar (en alusión al resto de la oposición) significa no representar a los leoneses que nos han votado y que quieren saber qué ha pasado en el Ayuntamiento».

El PSOE asegura que es «imposible» entender a Cs

Para el PSOE municipal no hay duda hoy de que la comisión que ahora se pone en marcha es un «paripé» del que culpa a partes iguales a PP y Cs. «Escucharla es difícil pero entenderla es imposible. La unica posibilidad para conocer este asunto, no son las comisiones, es el pleno, cualquier actuación y decisión que haya que adoptar para saber la verdad donde no existen cortapisas de ningún tipo es el pleno», ha remarcado José Antonio Diez en alusión a Villarroel.

«Dos meses y medio después del pleno extraordinario, confirma el nulo interés del PP como de Cs para que se conozca qué ocurrió en el Ayuntamiento para que efectivos de la UDEF ordenaran intervenir el teléfono, señalaran el Ayuntamiento como centro de la trama criminal, y el analisis de una veintena de expedientes».

Diez mantiene que la comisión es un «brindis al sol, una cortina de humo, un paripé, un teatrillo, un fraude, una tomadura de pelo de la señora Villarroel. Su comisión de investigacion será una mera escusa para tapar la situacion de la contratacion de este Ayuntamiento -segun conversacion sumario- estaba en negociaciones al margen de mesa de contratación. O tratamientos mediáticos positivos o de publicidad».

«No impediremos que pongan en marcha este paripé, en condiciones que no permitirá aclarar nada. Sigan adelante con su paripé porque después de dos plenos para alcarar sus comportamientos irregulares seguimos sin ninguna respuesta», ha señalado al mismo tiempo que ha acusado a Ciudadanos de organizar de forma paralela comisiones, hoy cuestionables, dentro de la propia trama.

León Despierta: «Sólo quiere darle un masaje al PP»

Mientras para Óscar Fuentes (León Despierta) la comisión aprobada no debería activarse en ningún caso al enfrentarse a un informe de secretaría que es «demoledor» y ateniendo a que el máximo «organismo fiscalidor es el pleno».

En todo caso ha advertido que la comisión «no va a tener ningún resultado. No hay suficiente informacion, no aporta nada a la investigacion judicial y deja fuera asuntos y personas esenciales. Además dice que se invita y luego dicen que es su derecho y obligación. Ustedes quieren forzarnos a ir, cuando los grupos nos hemos opuesto a esa comision. Ustedes no quieren una comisión, sino darle un masaje al PP»

Además Concha Lucas (León en Común) ha cargado contra Ciudadanos por apoyar «a un partido corrupto. Le recuerdo que se está investigando ya están por los organos juridicos. No va a perder su tiempo en investigar hechos que ya están siendo objeto de investigación. La única salida digna es la dimisión del señor Silván».

UPL: «El mismo paripé de siempre»

Por último Eduardo López Sendino (UPL) ha asegurado que la la comisión es un «paripé» como en su día lo fue la de Pedro Llamas, en la que se concluyó que faltaban medios humanos y técnicos para su desarrollo. Lo que quieren es convocar una comision alegal, que no tiene viabilidad salvo la de continuar en la situación de este Ayuntamiento sin dar soluciones. Cuando los políticos no tienen capacidad de gobernar crean comisiones».