Suárez-Quiñones rechaza gravar al ciudadano para sostener las autovías Juan Carlos Suárez-Quiñones. «Elevar la carga fiscal no es procedente» asegura el Consejero que remarca que «las autopistas no terminan sus concesiones de repente, se sabe perfectamente cuando termina» LEONOTICIAS León Viernes, 9 noviembre 2018, 14:33

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, rechazó este viernes elevar la presión fiscal al ciudadano para garantizar el sostenimiento de las autovías. «Todo lo que sea incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos no es una buena noticia» porque «significa menor capacidad de gasto y consumo y es un limitativo a la actividad económica».

Suárez-Quiñonez comentó así la decisión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de abrir la puerta a buscar fórmulas que graven el uso de las autovías para garantizar su mantenimiento, tras recuperar varias autopistas el Estado. «Elevar la carga fiscal no es procedente», dijo, para recordar que «las autopistas no terminan sus concesiones de repente, se sabe perfectamente cuando termina y se deben tomar las medidas oportunas, pero el aumento de impuestos no parece una medida muy razonable».

El consejero de Fomento recalcó que el Gobierno debe adoptar decisiones, debe planificar, y reseñó que «aquí lo que hay es un debate oculto sobre la gratuidad de las autovías» o la «colaboracion a través de los pórticos de peajes blandos» como en Portugal. «Son decisiones que debe tomar el Gobierno pero todo lo que sea incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos no es una buena noticia», sentenció.