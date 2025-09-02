Más sol y calor en un martes algo menos ventoso en León
Los termómetros se recuperan en una jornada en la que están casi descartadas por completo las lluvias
Martes, 2 de septiembre 2025, 08:07
No volverá el tiempo veraniego pero los termómetros se recuperarán algunos grados en las horas centrales del día gracias a una menor nubosidad y unos vientos algo más cálidos y flojos.
La jornada amanecerá con muchas nubes y bancos de niebla matinales. No se puede descartar que durante la madrugada y lo que resta de mañana se produzcan precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el oeste. Según vaya avanzando el día los cielos quedarán poco nubosos e incluso despejados en muchas zonas.
Las temperaturas mínimas no registrarán apenas cambios aunque las máximas comienzan un ascenso que continuará durante el resto de días y que este martes será moderado en zonas de montaña donde habían caído pro debajo de los veinte en las jornadas previas.
El viento soplara del oeste y suroeste, más cálido y algo menos húmedo, con intensidad floja a moderada. La sensación térmica subirá gracias a la pérdida de intensidad y al cambio de componente.
Se espera que el resto de semana las temperaturas sigan subiendo aunque el ambiente desapacible en algunos momentos, con nubosidad y viento, no desaparecerá.
