Más sol y calor en un martes algo menos ventoso en León Los termómetros se recuperan en una jornada en la que están casi descartadas por completo las lluvias

Cielo con intervalos nubosos desde el Puente de los Leones en un ventoso día en León.

Alberto P. Castellanos León Martes, 2 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

No volverá el tiempo veraniego pero los termómetros se recuperarán algunos grados en las horas centrales del día gracias a una menor nubosidad y unos vientos algo más cálidos y flojos.

La jornada amanecerá con muchas nubes y bancos de niebla matinales. No se puede descartar que durante la madrugada y lo que resta de mañana se produzcan precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el oeste. Según vaya avanzando el día los cielos quedarán poco nubosos e incluso despejados en muchas zonas.

Las temperaturas mínimas no registrarán apenas cambios aunque las máximas comienzan un ascenso que continuará durante el resto de días y que este martes será moderado en zonas de montaña donde habían caído pro debajo de los veinte en las jornadas previas.

El viento soplara del oeste y suroeste, más cálido y algo menos húmedo, con intensidad floja a moderada. La sensación térmica subirá gracias a la pérdida de intensidad y al cambio de componente.

Se espera que el resto de semana las temperaturas sigan subiendo aunque el ambiente desapacible en algunos momentos, con nubosidad y viento, no desaparecerá.

Temas

El tiempo