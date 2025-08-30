Sábado ventoso y algo más caluroso en León Menos nubosidad y probabilidades de lluvia en un último sábado de agosto que será más veraniego que las jornadas previas

El termómetro de una farmacia en Alcalde Miguel Castaño marca 10 grados a primera hora de la mañana de este viernes 29 de agosto.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 30 de agosto 2025, 09:17 Comenta Compartir

Se volverán a rozar los 30 grados de máxima en algunos puntos gracias a un aumento significativo de las temperaturas que será fugaz ya que el domingo se espera un nuevo descenso en León.

La primera jornada de este último fin de semana de agosto y del verano meteorológico será más propia de estas fechas con cielos bastante despejados e intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso y cubierto, en el norte, al final de la tarde. No se descartan algunas precipitaciones débiles dispersas en estas zonas ni bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas no registrán muchos cambios o, en todo caso, subirán algo. Las máximas registrarán un claro ascenso en toda la provincia, especialmente acusado allá donde hayan sido más bajas hasta hoy.

El viento seguirá soplando desde el oeste aunque puede rolar a un componente más seco y cálido como el suroeste. Baja algo la intensidad con previsión de que las rachas sean flojas con intervalos moderados, y menos probabilidad de que lleguen a ser fuertes.

El domingo, nuevo giro en la situación con más nubes, lluvias y un nuevo descenso de las temperaturas.

