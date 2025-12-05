leonoticias - Noticias de León y provincia

Detalle del cartel.

Rutas teatralizadas para fomentar las compras en el comercio local de León

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de León pone en marcha esta iniciativa que se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de diciembre en horario de mañana y de tarde

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:10

Comenta

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de León promocionará el comercio justo y de proximidad y animará a leoneses y turistas a hacer sus compras navideñas en el comercio local con rutas teatralizadas que se van a celebrar los días 10, 11 y 12 de diciembre. Se realizan dentro del Programa León Ciudad por el Comercio Justo que gestiona el Grupo de trabajo de Comercio Justo de la ciudad.

Una iniciativa que se va a llevar a cabo tanto en horario de mañana como de tarde y para la que se han propuesto dos itinerarios diferentes. En ellas personajes imaginarios llevarán a los asistentes de paseo a través de un recorrido por la ciudad, haciendo paradas en varios de los establecimientos adheridos al programa. Se visitarán las tiendas y en ellas sus responsables explicarán qué productos comprar en sus locales y los criterios que se tienen que cumplir para que sea considerado como comercio justo.

Las rutas: horarios y recorridos

De las seis rutas, tres se han reservado para institutos, centros de educación para adultos y el Imserso; y otras tres para el público general programadas para el miércoles 10 de diciembre a las 17:30 horas; viernes 12 de diciembre a las 10:30 horas y viernes 12 de diciembre a las 12:00 horas. Las rutas tendrán una hora y cuarto de duración aproximadamente.

Esta campaña se realiza en fechas prenavideñas en las que tradicionalmente el consumo, tanto de alimentos como de regalos, se incrementa. El objetivo de la Concejalía de Comercio es concienciar sobre el consumo responsable y animar a la población a que conozca otra forma de realizar compras y adquirir bienes y servicios producidos bajo criterios éticos.

