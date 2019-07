La ruta de la cerveza artesanal hace parada en León La provincia leonesa ha conseguido situar a uno de sus bares como el mejor de España en la venta de esta bebida realizada de forma artesana LEONOTICIAS León Miércoles, 31 julio 2019, 12:28

En España, el cuarto productor de Europa, la cerveza es tradición. Basta echar un ojo a las terrazas y barras de los bares para comprobar que la cerveza es la bebida reina. Lo confirman las cifras de consumo, que indican que el español medio bebe casi 50 litros al año.

Concretamente, en una provincia como la leonesa que produce el 98% del lúpulo nacional, ingrediente indispensable para realizar esta bebida, la cerveza adquiere el valor de brebaje de culto. Cada vez son más los establecimientos leoneses que ofrecen a sus clientes cerveza artesana, otorgándole un toque distintivo a su local. De todos ellos, el Taxman Beatles Bar situado en pleno centro de la capital leonesa ha sido catalagodo como uno de los diez mejores bares de cerveza artesanal de España, según la empresa Holidu.

No hay nada como una caña bien tirada, sobretodo en verano, con el calor que suele apretar. Este viernes, 2 de agosto se rinde homenaje, en el mundo entero, a la popular bebida a base de lúpulo y cebada.

Los 10 mejores bares de cerveza artesanal de España

1

León - Taxman Beatles Bar

La ruta comienza, como no podía ser menos, en León, el rincón de nuestro territorio donde se cultivan mayoritariamente el lúpulo y la cebada, principales ingredientes de la cerveza. Nuestra primera parada es el bar de cerveza artesana mejor valorado del ranking; Taxman Beatles bar (Media: 4.7 - 551 Opiniones), donde no sólo se rinde tributo a la refrescante bebida, sino también a una de los mejores grupos musicales de la historia, por lo que la buena música de fondo está asegurada. La decoración del local es única, con las paredes cubiertas de fotos de los Beatles, pero la estrella son las cervezas: aquí tienes 6 grifos distintos y múltiples variedades de cerveza artesanal en botella. Calma la sed y ¡prepárate, que la ruta continúa!

2

Burgos - Golden Rock and Beer

Seguimos tirando litros y litros de cerveza en Castilla y León, en esta ocasión en Burgos, donde se produce la cerveza Dolina, inspirada en los yacimientos de Atapuerca. La parada cervecera burgalesa la hacemos en Golden Rock and Beer (Media: 4.6 - 638 Opiniones), que no solo es valorado por los usuarios de Google, sino también por los de TripAdvisor, que le otorgan el certificado de excelencia. Aquí no falta la buena cerveza maridada con una amplia carta de tapas: bravas, croquetas, calamares, hamburguesas, pizzas… y también al son de buena música rock.

3

Bilbao-Bihotz

Nos acercamos al País Vasco para seguir disfrutando de la buena cerveza. Aquí se toma en vaso chato y en vaso pequeño denominado «zurito». El lugar mejor valorado para degustar buena cerveza artesana aquí se encuentra en Bilbao y se llama Bihotz (Media: 4.6 - 567 Opiniones). Este acogedor local combina su amor por la cerveza con el gusto por el buen café ¡también artesano! Los dueños son pura simpatía y ofrecen además riquísimos sándwiches y dulces por si te entra el gusanillo. Lo encontrarás en la ribera del Nervión a la altura del puente Erriberako zubia.

4

Barcelona - Kælderkold | Hoppiness

Cualquier ruta cervecera que se precie, tiene que hacer parada obligatoria en Cataluña, la comunidad autónoma con más centros de producción y donde se encontraron los restos de cerveza más antiguos de Europa. Si has probado la Moritz, ya le has dado un trago a Barcelona, pero para conocerla mejor te llevamos a sus mejores locales. El primero es Kælderkold (Media: 4.6 - 722 Opiniones), un pequeño local alternativo y macarra que cuenta con casi una veintena de grifos con variedades de toda Europa. Tu mayor problema va a ser tener que escoger... si no pretendes salir a gatas ¿Te quedan ganas de más?

5

Barcelona - Hoppiness

La segunda parada de la ciudad condal es en Hoppiness (Media: 4.6 - 579 Opiniones), que te ofrece el combo definitivo: ¡cerveza de calidad con hamburguesas y patatas fritas! Sus 12 grifos de cerveza artesana local no decepcionan, ni tampoco sus patatas bravas, así que ven con hambre.

6

Madrid - Brew Wild Pizza Bar

Seguimos proclamando nuestro amor por la cerveza, esta vez en la capital, lugar que vio nacer al término «caña» como lo conocemos hoy día y a la popular cerveza Mahou. Además, los camareros de aquí tienen fama de saber tirar las cañas mejor que nadie. La primera parada madrileña es Brew Wild Pizza Bar (Media: 4.6 - 1095 Opiniones), en pleno centro, donde podrás probar una gran selección de cervezas artesanales nacionales e internacionales, mientras sacias el hambre con pizza casera ¡la experiencia gourmet definitiva!

7

Madrid - La Mayor Cervecería

El segundo alto en el camino lo hacemos en La Mayor Cervecería (Media: 4.6 - 700 Opiniones), un local lleno de historia, ya que lleva ahí desde 1986 y fue uno de los primeros bares de la ciudad en ofrecer cervezas importadas. Frecuentado por poetas, escritores y autores, este bar tiene una atmósfera inigualable, además de ofrecer la friolera de 130 variedades de cerveza para que te lleves a tu paladar de viaje por 14 países distintos.

8

Madrid - Fogg Bar Birras & Cheese

Ponemos fin a la etapa castiza de nuestro tour con otro regalo para el paladar, esta vez en Fogg Bar Birras & Cheese (Media: 4.6 - 550 Opiniones). Camareros amables, cervezas artesanales locales y deliciosas tapas para acompañarlas, repletas de embutidos, quesos y demás delicias.

9

Málaga - El Rincón Del Cervecero

Retomamos el camino en dirección a Andalucía, la comunidad líder en ventas de cerveza del país, en parte gracias al gran número de turistas que acuden atraídos por su belleza y la beben para sobrellevar sus altas temperaturas. Hablando de calmar la sed, nos acercamos a nuestra parada malagueña, el Rincón Del Cervecero (Media: 4.6 - 676 Opiniones), un local donde no sólo puedes acudir a catar el sinfín de variedades de cerveza artesanal que ofrecen, sino que puedes participar en uno de sus talleres de elaboración y aprender todo lo que necesitas saber para ¡elaborar la tuya propia! El dueño es todo un maestro cervecero y no duda en compartir su conocimiento si estás interesado en saber más.

10

Palma de Mallorca - Lórien

Ponemos el broche a la ruta cervecera desplazándonos hasta Mallorca para hacer el último alto en el camino en Lórien (Media 4.6 - 550 Opiniones). Los usuarios afirman que ofrece la mejor selección de cervezas artesanas que puedes encontrar en la isla, con cervezas españolas e internacionales para no dar abasto. La tapas de llonguets (pequeños bocadillos) y aceitunas también están para chuparse los dedos y en el local se respira un aire tradicional y acogedor que invita a tomarse una pausa y disfrutar del sabor de una buena birra. Todo esto lo tienes por precios muy razonables y con dueños amables que saben de lo que venden.

Holidu, el comparador de alquileres vacacionales, ha rastreado las 38 principales ciudades del país en busca de los mejores bares para degustar cerveza de la buena. Se han servido de la base de datos de Google para llevarte de ruta cervecera por todo el país haciendo parada en los bares que componen el Top 10 nacional