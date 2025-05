Un robo con alunizaje y 20 bicis robadas, el tercer asalto a una tienda leonesa en dos años

Ana G. Barriada León Viernes, 16 de mayo 2025, 17:09 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

«Desesperados, impotentes y hartos» ante una situación que ven ya «insostenible». La Casa de la Bici ubicada en Onzonilla denuncia de forma pública un nuevo robo en sus instalaciones, el tercero en apenas dos años, que se ha producido esta pasada madrugada.

Un vehículo de alta gama impactaba sobre las 3:00 horas de la madrugada contra el escaparate del local provocando graves destrozos y sustrayendo del interior cerca de una veintena de bicicletas, dejando rotas otras tantas y rompiendo por completo el escaparate, los expositores y los cerramientos de un local prácticamente nuevo tras la reforma acometida hace dos años.

El alunizaje es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los administradores de este negocio familiar de cuarta generación que han querido denunciar de forma pública el que es el tercer asalto que sufren en dos años. «Salimos a robo cada siete meses, no podemos más», denuncia uno de sus responsables, Ramón del Río.

En el primer robo perdieron cerca de 70.000 euros. En el segundo, unos 50.000. En este tercero, el más violento de todos, calculan pérdidas superiores a los 90.000 euros entre material y reparación de la infraestructura. En abril se informó de que todos los componentes de la banda criminal que robó en la tienda de León habían caído, quedando desarticulada.

En 2017 la Casa de la Bici también sufrió un robo en su local de La Bañeza, donde se llevaron cerca de 60.000 euros.

En redes sociales piden la colaboración ciudadana para identificar a los responsables que temen, se trate de una banda que podría haber actuado también en otro robo de motos en La Bañeza en la misma jornada. Según explica del Río, se trata de dos furgonetas blancas y dos vehículos de alta gama modelo Audi Q7 negros -uno de ellos, el que alunizó, habría quedado destrozado-. En las imágenes difundidas piden ayuda para identificar los vehículos y contactar con la Guardia Civil en caso de tener noticias porque «cualquier pista es clave».

«Es desesperante. Llevamos cuatro generaciones con este negocio, es una tienda familiar que nunca había sufrido nada de esta magnitud en un período de tiempo tan corto. Tenemos mucha impotencia porque esto no es normal, hay que hacer algo», insiste del Río, que recuerda a los compradores que no adquieran vehículos robados. «No parará si la gente no deja de comprar motos robadas», apunta, e incide en que en el momento que tengan un inventario del material robado lo publicarán para que no se compren.