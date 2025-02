Reproches entre Mañueco y UPL por el 16F: «Llevan 40 años gobernando de espaldas a León»

Leonoticias León Martes, 25 de febrero 2025, 17:50 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, han protagonizado este martes un cruce de reproches a causa de la manifestación del 16-F en la que miles de leoneses salieron a la calle para pedir un futuro para la provincia.

El representante leonesista preguntó a Mañueco por su valoración de la manifestación que el pasado 16 de febrero llevó a «miles de leoneses a la calle» para pedir a Junta y Gobierno soluciones con las que revitalizar la provincia.

En su respuesta, y tras valorar «con el máximo respeto» la manifestación, Mañueco consideró que «tanto León como el resto de provincias necesitan inversiones» pero aseguró que la Junta las está haciendo mientras «nadie ve lo que hacen ustedes donde gobiernan o donde dejan gobernar a sus socios», en relación a la relación de UPL con el PSOE.

Mañueco «presume» de los proyectos para León

Fernández Mañueco criticó entonces a Santos por su silencio ante la ausencia de inversión estatal en infraestructuras como el nudo del Manzanal, la Ruta de la Plata o las autovías Ponferrada-Orense, mientras la Junta «apoya el Grado de Medicina en favor de la Universidad de León».

Una cuestión ante la que Santos respondió que no se debe «presumir de una facultad que se ha conseguido a través de una negociación», algo que, por no darse 'per se', calificó como «injusto» como lo es, a su juicio, que «hayan pasado unos días desde la manifestación y ni la Junta ni el Gobierno haya llamado a la puerta a los organizadores» de la protesta para negociar soluciones para la provincia.

«Siempre defienden el Diálogo Social y el compromiso con la gente pero no han levantado el teléfono», lamentó Santos, que acusó al Partido Popular de llevar «40 años gobernando de espaldas al pueblo leonés», lo que a su juicio se demuestra con que «en 41 años de gobierno de su partido, la situación está cada vez más descompensada».

De hecho, pidió a Mañueco que reconociese que, pese al desarrollo del polígono de Villadangos del Páramo, la provincia cuenta con «un carácter deficitario en su desarrollo industrial» en una comunidad que, denunció, «concentra el 50 por ciento de su industrialización en dos provincias», Burgos y Valladolid. «No parece una comunidad equilibrada», concluyó, para advertir al jefe del Ejecutivo autonómico que «omitir el problema para no dar solución al mismo perjudica gravemente a León».

Conservatorio y sanidad en El Bierzo

Sin embargo el presidente respondió con el impulso que aseguró que su gobierno está dando a la provincia leonesa con las redes de calor en León y Ponferrada, la retoma de las obras del Conservatorio, o los más de 90 millones de euros dedicados a la modernización de 49.000 hectáreas en la provincia, con la inversión en este sentido «más grande de la Comunidad» al congregar más del 50 por ciento de la modernización de hectáreas de Castilla y León.

Además, Fernández Mañueco reivindicó el Plan de Inversión Asistencial integral en El Bierzo tras licitarse el pasado viernes la contratación del proyecto para que el hospital de la comarca cuente con la unidad de radioterapia, y anunció la licitación «en los próximos días» de la nueva plantilla de 84 profesionales para el centro hospitalario berciano.

Por último, recordó que León «es la segunda provincia de la Comunidad en que se han creado más sociedades mercantiles en 2024» y que la provincia cuenta con una tasa de paro «tres puntos menor que la media de España», lo que demuestra, a su juicio, que «el Gobierno de Castilla y León invierte en León». «Lo que no vemos por ningún lado es lo que hace su formación y lo que hacen sus socios», concluyó.