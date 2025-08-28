leonoticias - Noticias de León y provincia

Un rebaño cruza León la semana pasada.

Un rebaño de 2.500 ovejas corta el tráfico en León

Los animales cruzarán la capital desde Trobajo en dirección a Puente Castro

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:48

Este jueves, a partir de las 9:00 horas aproximadamente, un rebaño de unas 2.500 ovejas cortará el tráfico de varias importantes calles y avenidas de León.

El numeroso grupo de animales transitará desde Trobajo del Camino hacia Puente Castro por la avenida Agustinos, la de Portugal y la avenida Fernández Ladreda.

El camino sigue por la carretera Vilecha, avenida Carrero Blanco, calle Los Aluches y la avenida La Lastra para llegar a Puente Castro antes de salir de la capital.

En este último barrio atravesará la calle La Flecha, avenida San Froilán y la travesía Cirujano Rodríguez. Los horarios del corte de tráfico son aproximados, así como su duración y finalización.

