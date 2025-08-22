León late al compás de los cencerros: «Siempre me he dedicado al pastoreo»

Diego Nicolás Alonso Viernes, 22 de agosto 2025, 11:33 | Actualizado 11:38h. Comenta Compartir

El sonido de los cencerros y el paso pausado de unas 1.500 ovejas marcan la mañana de este 22 de agosto el ritmo de las calles de León. Procedentes de Babia, cuatro ganaderos guían al rebaño en un recorrido que comenzó hace cinco días y que, por hoy, culminará al final de la mañana en Puente Castro, tras atravesar varias calles y avenidas la ciudad entre la mirada curiosa de vecinos y conductores.

El tránsito obliga a cortes puntuales de tráfico en diferentes calles de la capital leonesa, coordinados por la Policía Local, que ya había anunciado las restricciones. La caravana ovina avanza por vías como la avenida de Portugal, Fernández Ladreda, la carretera de Vilecha o la avenida de la Lastra. En cada tramo, los vehículos se ven obligados a detenerse durante unos cinco o diez minutos para dejar paso al rebaño, generando escenas en las que lo urbano y lo rural se entremezclan.

Entre los pastores se encuentran Brayan y Jebran Muñoz, ambos llegados desde Venezuela. Este último, de solo 19 años, apenas lleva dos meses en España. «Siempre me he dedicado al pastoreo, desde niño. Esto es lo que me gusta hacer», explica mientras guía con destreza a los animales, ajeno al ruido del tráfico.



¿Qué es la trashumancia?

La trashumancia, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial, es una tradición milenaria que consiste en desplazar al ganado en busca de mejores pastos. Aunque cada vez son menos los rebaños que realizan este recorrido a pie, en León todavía es posible contemplar la escena, que despierta sorpresa y admiración entre quienes se cruzan con el ganado. Muchos transeúntes se detienen a observar, sacar fotografías o grabar vídeos, convertidos en testigos de una costumbre ancestral que sigue viva.

El contraste entre las avenidas leonesas y la estampa pastoril devuelve a la ciudad, por unas horas, la esencia de un modo de vida que ha marcado la historia de la provincia. Hoy, hasta que el reloj marque el mediodía, León late al compás de los cencerros.