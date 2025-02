Los problemas de enfermería en León: personal en el sur y medios en la montaña

Leonoticias León Lunes, 17 de febrero 2025, 10:33 Comenta Compartir

El sindicato de enfermería Satse León se reunirá con la nueva gerente de Atención Primaria de la provincia para trasladarle las reivindicaciones y necesidades de las enfermeras leonesas en este ámbito asistencial.

En este encuentro abordarán la cobertura de plazas de equipo vacantes de funcionario y que están pendientes de su transformación en plazas de estatutario.

Satse también lleva años reclamando que haya dos enfermeras en las guardias de zonas básicas de salud como la de Valencia de Don Juan y Santa María del Páramo, ya que hay dos médicos y una sola enfermera.

Otra reclamación es que los profesionales que no realizan guardias dispongan también de uniformes para cuando acuden a la asistencia a domicilio o accidentes de tráfico, ya que ahora se ven obligados a prestar asistencia con su ropa de calle, lo que resulta incompatible con la Ley de prevención de riesgos laborales.

Otros problemas

Asimismo, el sindicato insiste en que muchos puntos de León disponen de coches en mal estado, muy antiguos y cuyas prestaciones no se adaptan a las características orográficas de la zona. Es el caso de La Magdalena y Riaño, zonas de alta montaña en las que los sanitarios cuentan con vehículos muy antiguos, con ventanas que no cierran, oxidados, etc. «Esto implica riesgos para los profesionales y dificulta la prestación de la asistencia sanitaria en dichas zonas».

Satse León también sigue advirtiendo de que las enfermeras siguen sin cobrar la productividad del año 2023, una cuestión que debe agilizarse y que también quiere trasladar a la gerente de Primaria porque no puede demorarse más.

