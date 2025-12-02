Un prestigioso astrofísico desentraña en León el origen del universo Arturo García Aragón imparte de la mano de ProMonumenta una conferencia en la que abordará los secretos del espacio y algunos más terrenales

Ana G. Barriada León Martes, 2 de diciembre 2025, 08:15

Un reputado astrofísico y amante del patrimonio y la cultura de León desentraña este martes 2 de diciembre los orígenes del universo en una conferencia con entrada libre hasta completar aforo. De la mano de ProMonumenta, asociación en defensa del folclore leonés de la que es socio, el físico Arturo García Aragón presenta en el salón de actos del Ayuntamiento de León en Alfonso V una interesante ponencia en la que invita a abordar los orígenes del universo mirando al cielo pero también a la tierra.

Será a las 19:30 horas cuando García Aragón coja el micrófono para hacer partícipe al auditorio de su charla donde la historia estará muy presente ya que García Aragón es además un prolífico escritor y cuenta en su haber con varios libros sobre historia medieval.

Su perfil profesional

García Aragón nació en Madrid, aunque tiene una fuerte vinculación con la provincia de León, donde reside actualmente. Es físico y optometrista por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó las especialidades de doctorado en miniordenadores, microprocesadores, radiación ultravioleta de estrellas y fenómenos cooperativos de física y biología. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones hasta el cuarto curso en la Universidad Politécnica de esta misma ciudad y cursó la especialidad de inteligencia artificial en París. Además, está diplomado en Planificación de Empresas y en Economía de la Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid y ha obtenido el grado en Astrofísica y Cosmología por la Australian National University.

Inició su carrera profesional como profesor de Física y Mecánica en Ciencias Físicas y profesor de Electromagnetismo en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) para posteriormente regresar a España y ejercer como profesor en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Dejó la docencia para trabajar como analista de sistemas informáticos en una empresa internacional y, más tarde, como auditor en informática de una entidad bancaria.

De la cienca al flamenco pasando por la navegación

Interesado por el flamenco, estudió en la Cátedra de Flamencología de Jerez y toca la guitarra desde hace más de cincuenta años, casi siempre acompañando al cante y al baile, pero también como solista. Su padre, que era marino, le inculcó el interés por la navegación, y se hizo capitán de yate. Actualmente vive en León, donde investiga y escribe.

Su actividad literaria de los últimos años se ha centrado en la historia de la península ibérica. León y Portugal son los reinos sobre los que más novelas ha escrito, entre ellas 'Embajador en Lisboa', 'La leyenda del Arzipreste' o 'Ramiro II de León'.

La conferencia que imparte este 2 de diciembre en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19:30 horas es de entrada libre hasta completar aforo.

