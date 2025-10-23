El PP de León acusa a Cendón de «mentir» con el recorte del operativo antiincendios de la Junta Los populares piden al secretario provincial del PSOE que trabaje para exigir al Gobierno que «mejore sus medios» porque «insultar y azuzar un frentismo cuasifanático no apaga los incendios»

El Partido Popular de León acusa al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, de «mentir» con el «falso despido del 30% del operativo antiincendios» para tapar la «nefasta gestión del Gobierno» en materia de extinción de incendios.

«Sería bueno que Cendón utilizase algo de su grandilocuencia para exigir al Gobierno de España que reaccione, trabaje para mejorar sus medios para la prevención y extinción de incendios forestales de los que son corresponsables. Insultar y azuzar un frentismo cuasifanático no apaga los incendios, trabajar sí», apuntan desde el PP de León.

Los populares lamentan las declaraciones «persistentes» del hombre de Cerdán en León» contra la Junta y el consejero de Medio Ambiente en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ante una iniciativa de Vox «ni siquiera del PP» para «ocultar la pasividad del Gobierno».

Ampliación de número de Brigadas de Refuerzo

En este sentido, preguntan «porque no preguntan si el Gobierno se ha planteado ampliar el número y la distribución de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) o el número de efectivos que component la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante las necesidades, como se ha mostrado este mes de agosto, «en atender de manera simultánea numerosos incendios forestales en diversas comunidades que obligan a dividir los efectivos y los medios».

Los populares leoneses denuncian, a su vez, que el Gobierno de España, que tiene la competencia de los medios aéreos, redujo en los últimos cinco años de 61 a 55 aviones y helicópteros, lo que ha supuesto una 'merma' de la capacidad de agua de 207.000 a 137.000 libros.

A su vez, no ha dictado normativa sobre prevención y extinción de incendios a que venía obligado antes del fin de 2022 y han pasado tres años, salvo un Decreto que aprobó deprisa y corriendo el pasado 28 de agosto azuzado por los incendios; tampoco ha movido «ni una coma» leyes estatales como la Ley de Montes que «limita las actividades de prevención contra los incendios».