La Policía Local de León logra varios podios en el Campeonato de España de MTB El campeonato se realiza entre Policías Locales de toda España

Leonoticias León Martes, 30 de septiembre 2025, 18:22

La representación de la Policía Local de León ha brillado en el XXVII Campeonato de España de MTB para Policías Locales, celebrado en Molina de Segura (Murcia) entre los días 25 y 28 de septiembre, donde sus agentes consiguieron resultados destacados en distintas categorías.

En la competición, Sergio alcanzó la segunda posición en la categoría élite, mientras que Noelia logró también un meritorio segundo puesto en la categoría máster 40. A estos éxitos se sumó Sara, que consiguió la tercera plaza en máster 40, y Cundi, quien finalizó en la undécima posición en máster 50.

El buen desempeño del equipo leonés fue acompañado de un reconocimiento especial: durante el evento se llevó a cabo la recogida del testigo para que en 2026 la ciudad de León sea la sede del campeonato, lo que convertirá a la capital leonesa en punto de encuentro del ciclismo de montaña policial a nivel nacional.

Desde la Policía Local de León se ha felicitado a sus agentes por los logros obtenidos, destacando su esfuerzo, compromiso y el orgullo de representar a la ciudad en una cita deportiva de primer nivel.