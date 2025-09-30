leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de los ganadores de la Policía Local. P.L.L

La Policía Local de León logra varios podios en el Campeonato de España de MTB

El campeonato se realiza entre Policías Locales de toda España

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:22

La representación de la Policía Local de León ha brillado en el XXVII Campeonato de España de MTB para Policías Locales, celebrado en Molina de Segura (Murcia) entre los días 25 y 28 de septiembre, donde sus agentes consiguieron resultados destacados en distintas categorías.

En la competición, Sergio alcanzó la segunda posición en la categoría élite, mientras que Noelia logró también un meritorio segundo puesto en la categoría máster 40. A estos éxitos se sumó Sara, que consiguió la tercera plaza en máster 40, y Cundi, quien finalizó en la undécima posición en máster 50.

El buen desempeño del equipo leonés fue acompañado de un reconocimiento especial: durante el evento se llevó a cabo la recogida del testigo para que en 2026 la ciudad de León sea la sede del campeonato, lo que convertirá a la capital leonesa en punto de encuentro del ciclismo de montaña policial a nivel nacional.

Desde la Policía Local de León se ha felicitado a sus agentes por los logros obtenidos, destacando su esfuerzo, compromiso y el orgullo de representar a la ciudad en una cita deportiva de primer nivel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ha ardido toda la noche
  2. 2 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  3. 3 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  4. 4 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  5. 5 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  6. 6 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  7. 7 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León
  8. 8 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  9. 9 Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa
  10. 10 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Policía Local de León logra varios podios en el Campeonato de España de MTB

La Policía Local de León logra varios podios en el Campeonato de España de MTB