La Policía Local de León celebra a San Marcelo con el «sacrificio y vocación» de sus 214 agentes

León Lunes, 29 octubre 2018

Un día para ensalzar el trabajo de los 364 que le restan al año. Un día para que 214 agentes de la Policía Local de León reciban el reconocimiento a su labor de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad.

El Palacio de Exposiciones ha celebrado la festividad de San Marcelo, patrono de la Policía Local, en un solemne acto que se ha iniciado bajo los sones del himno de España.

El intendente jefe del cuerpo ha acompañado al alcalde de León en un paso de revista de los agentes que trabajan «con espíritu de sacrificio y vocación al servicio del ciudadano».

Este año, las condecoraciones por actuaciones y trayectorias ejemplares han recaído en el oficial Manuel Alonso y el cabo de la Guardia Civil, José Luis Bajo y al guardia civil, Luis Suárez Quiroga; a cuatro funcionarios de la Policía Local del Ayuntamiento de León; y al oficial Santiago Bango, por la creación de Bricpol.

A ello se han sumado numerosos miembros del cuerpo por superar los 25 y los 30 años en su puesto y a aquellos que ya han alcanzado la jubilación.

Antonio Silván ha reconocido los valores de la Constitución y de la bandera española, antes de destacar la figura de unos agentes que se enfrentan a los peligros en la calle, enseñan a los jóvenes y que acuden en todo momento y lugar allá donde exista un riesgo o necesidad vecinal.

Los valores de la Policía Local de León han sido expuestos y reconocidos en una jornada festiva que sirve para recordar la función de los 214 agentes que garantizan la seguridad de todos los leoneses.

Autoridades civiles y militares

El solemne acto este año ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y ha contado con la presencia, además de varios miembros del equipo de Gobierno y del resto de la Corporación, y la ausencia de representantes de León en Común, con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez; el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín; el general jefe del MACA, Luis Carlos Torcal Ortega; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana López del Ser; el coronel subdelegado de Defensa, Francisco Javier Álvarez-Campana Rueda; el coronel director de la Academia Básica del Aire, José Antonio Gutiérrez Sevilla; la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, María Isabel Morán; y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Andrés Gutiérrez Fernández.

Silván, en esta ocasión, ha destacado en su intervención que este es un año especial «para todos los leoneses y para el resto de españoles, ya que se conmemoran dos efemérides muy importantes: el 175 aniversario de la unificación de la bandera nacional actual para todas las instituciones y cuerpos del ejército y el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978».«Un buen día –continuó el alcalde- para recordar lo que nuestra bandera nacional significa. Más allá de las voces que interesadamente siempre tratan de ensombrecer lo que realmente representa».

Al mismo tiempo, en pocos días se cumplirán 40 años desde que «los españoles aprobamos la Constitución de 1978. La historia de un éxito de los españoles y para los españoles».

Y recalcando los aspectos positivos de la Constitución, libertad e igualdad, Silván ha subrayado la relevancia que tiene la seguridad y, por tanto, «la importancia de la existencia y la labor de servidores públicos como los que integran la Policía Local de León».

A los agentes de este cuerpo de la ciudad se ha dirigido el alcalde:«Sois uno de los pilares fundamentales en la garantía del cumplimiento de la ley y en el mantenimiento de nuestro estado de derecho, que son en sí mismas las garantías máximas de nuestra libertad, de nuestra igualdad y de nuestra convivencia social. La seguridad es un activo que no vemos ni tocamos pero que sí sentimos y que da a toda la sociedad la confianza y la certidumbre necesarias para vivir nuestra vida con garantías y tranquilidad. Sin seguridad no hay justicia; sin seguridad no hay libertad; sin seguridad no hay igualdad de oportunidades; sin seguridad una sociedad no puede avanzar».

Condecoraciones especiales

La Policía Local de León y el Ayuntamiento de León han concedido esta mañana la Medalla al Mérito de la Policía Local con distintivo de plata:

Al oficial del Cuerpo de la Policía Local de León Manuel Alonso Fernández, al cabo primero de la Guardia Civil José Luis Bajo Fernández y al guardia civil Luis Suárez Quiroga por su actuación en el mantenimiento del orden público en la ciudad y el auxilio con independencia de encontrarse fuera de su demarcación en unos hechos ocurridos el 27 de agosto de este año en la avenida Sáenz de Miera.

A los funcionarios de la Policía Local del Ayuntamiento de León Nicolás Joaquín López Rodríguez, Antonio Joaquín Morán Merino, Julio Cantón Mayo y José Luis Rivero Prieto «por sus trayectorias ejemplares en el cuerpo y cuyo reconocimiento es unánime por sus compañeros».

Al oficial de la Policía Local Santiago Bango Pérez «por su extraordinaria labor en el cuerpo dentro del ámbito formativo, destacando por su participación decisiva en la creación del sistema BRICPOL, en el desarrollo de los primeros cursos de autoprotección para mujeres víctimas de violencia de género y por su contribución también en otros cuerpos policiales».

A ellos se sumaron varios agentes que cumplían más de 25 o de 30 años en el servicio y aquellos que ya alcanzaron la jubilación, que acudían con sus esposas a recibir el distintivo.