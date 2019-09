«El plan Edusi tenía que estar ejecutado al 30% pero apenas alcanza el 5%» La obra de la muralla de la Era del Moro será financiado con fondos Edusi. Diez asegura que siente «gran preocupación» por la situación de este proyecto clave para la zona Norte de la ciudad y se compromete a reactivar la comisión con una periodicidad semanal para evitar la pérdida de los 14 millones de fondos europeos LEONOTICIAS DIARIO León Lunes, 16 septiembre 2019, 12:42

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha mostrado este lunes su «gran preocupación» por la situación en la que se encuentra el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

«Es una cuestión importante que se había depositado esperanza en la zona Norte. La Unión Europea (UE) nos adjudicó 28 millones de euros con cargo al cincuenta por ciento de fondos del Ayuntamiento y cincuenta por ciento fondos europeos», ha recordado.

«Tenemos una gran preocupación por este proyecto. La situación no puede ser más desalentadora. Todo este tiempo no se ha ejecutado nada, pequeñas partidas y ninguna sin vinculación con el objetivo del proyecto, y preocupa que no hay ningún proyecto lanzado para agilizar los trámites», ha añadido.

«El tiempo nos está comiendo deberíamos tener ejecutado el 30% de este proyecto, creo que no llega ni al tres o cinco por ciento ejecutado», ha remarcado el edil.

Ahora «la idea es aparte de hacer un seguimiento de este proyecto, reuniones semanales con los técnicos e intervención. Hace falta pensar cuales son los proyectos relevantes que deben incluirse en el desarrollo urbano para mejorar la ciudad. Debe ser un proyecto de ciudad, todos tenemos que estar lo más de acuerdo posible, o con el mayor consenso posible porque actualmente el nivel de ejecución es bajísimo».