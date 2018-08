El perfil del 'sin techo' en León capital: hombre, extranjero y parado de larga duración Aurora Baza comprueba el resultado de las obras en el Hogar del Transeúnte. / Sandra Santos El Hogar del Transeúnte reabrirá el día 20 tras una reforma completa para alojar a un máximo de 21 personas NACHO BARRIO León Jueves, 9 agosto 2018, 15:00

Es un recurso fundamental para las personas sin hogar en León capital... o al menos de aquellas que quieren que lo sea. «Hay algunos que no quieren venir, he ido personalmente a hablar con ellos pero no quieren, porque aquí hay que cumplir unas normas y unos horarios. A nadie se le puede obligar a venir», comentaba la concejala de Servicios Sociales, Aurora Baza.

La edil ha sido la encargada de hacer de guía para mostrar el resultado de las obras realizadas en el Hogar del Transeúnte de León, unos trabajos de acondicionamiento y mantenimiento que han incluído saneamiento, carpintería, albañilería, pintado y desinfección con el objetivo de reabrir el próximo día 20 «porque para los transeúntes éste es su hogar».

Según Aurora Baza, «hemos comprobado que está ya para poderse abrir y que los que vengan se encuentren cómodos».

Baza ha señalado que el número de usuarios registra una tendencia descendente en los últimos años. En 2014 atención a 954 usuarios; en 2015, a 848; en 2016, a 858; y en 2017, a 738. Asimismo, en el primer semestre de 2018, ha atendido a 361 usuarios, con 1.614 estancias.

El mes de obras ha coincidido con el verano, ya que en esta época «no suelen solicitar plaza en ningún sitio y San Vicente de Paul también está cerrado. Si hay casos urgentes, lo derivamos a hostales, pero no ha habido casos este año».

El mantenimiento del Hogar supone un montante de 33.000 euros al año para garantizar su gestión, y en el se atiende a personas desempleadas de larga duración sin cualificación. «Se les orienta para que hagan cursos de formación para reinsertarse. Pueden estar tres días, pero con un informe social pueden estar meses», explicaba Baza.

Con 21 plazas, los extranjeros son mayoría, llegados especialmente de Portugal, Marruecos y Bulgaria. También hay españoles, entre los que la procedencia andaluza es mayoritaria.

Aurora Baza anunció que, gracias a un convenio, el mínimo porcentaje de mujeres es atendido en San Vicente de Paúl.

Empadronamiento de transeúntes

Por otro lado, el Ayuntamiento de León firmó en abril de 2016 un convenio con la Sociedad San, Vicente de Paúl, convenio para facilitar el empadronamiento de personas indomiciliadas que necesiten acreditar un domicilio fijo para llevar a cabo distintos trámites administrativos.

Estas personas transeúntes, siempre que el personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento lo estimen necesario, serán empadronadas en el domicilio de 'San Vicente de Paúl'.

El Hogar es heredero del que se conoció como 'Refugio Viuda Cadenas'. Fue en el año 1935 cuando Vicenta Vicent y Nogues construyó de forma altruista unos galpones en la Calleja de los Difuntos, hoy Calle de la Caridad, para atender durante la noche a toda clase de personas que deambulaban por la ciudad.

En 1962, en la actual dirección de Panaderos, abrió sus puertas el 'Refugio para Transeúntes Sagrada Familia' en una propiedad de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Tras permanecer abandonado dos años, en 1977 se convirtió en residencia de ancianos. La etapa actual comienza el 26 de julio de 1985 cuando el Ayuntamiento aprueba la creación del Hogar para Personas Transeúntes. Unos meses después, el 3 de febrero de 1986, abrió sus puertas.